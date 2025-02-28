Эти упражнения навредят: тренер рассказал, как избежать ошибок в фитнесе после 40 лет

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди после 40 лет при тренировках.
По его мнению, не стоит пытаться повторять интенсивные программы, рассчитанные на молодых спортсменов. Вместо этого лучше упростить упражнения, чтобы снизить нагрузку на суставы и добиться эффективного роста мышц.
Сэмюэл рекомендует делать функциональные тренировки, включающие подъемы, толкания, вытягивания и перенос тяжестей. Однако он предостерёг от чрезмерных силовых нагрузок, которые могут навредить здоровью.
Кроме того, тренер подчеркнул, что подвижность в повседневной жизни играет ключевую роль в поддержании хорошей физической формы, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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