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Эти упражнения навредят: тренер рассказал, как избежать ошибок в фитнесе после 40 лет

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Спорт

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди после 40 лет при тренировках.

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

По его мнению, не стоит пытаться повторять интенсивные программы, рассчитанные на молодых спортсменов. Вместо этого лучше упростить упражнения, чтобы снизить нагрузку на суставы и добиться эффективного роста мышц.

Сэмюэл рекомендует делать функциональные тренировки, включающие подъемы, толкания, вытягивания и перенос тяжестей. Однако он предостерёг от чрезмерных силовых нагрузок, которые могут навредить здоровью.

Кроме того, тренер подчеркнул, что подвижность в повседневной жизни играет ключевую роль в поддержании хорошей физической формы, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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