Больше нагрузки — меньше жира: 10 способов усложнить домашние тренировки

2:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Регулярные тренировки — ключ к улучшению физической формы, но со временем упражнения становятся слишком легкими. Чтобы добиться прогресса, важно увеличивать нагрузку. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". Как сделать это без дорогого инвентаря и спортзала? Делимся 10 способами, которые помогут прокачаться даже дома.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

1. Увеличьте количество повторений и подходов

Самый очевидный, но действенный вариант — делать больше. Если вы привыкли к 10 приседаниям, увеличьте количество до 20-30. Это повысит выносливость и даст мышцам новую нагрузку.

2. Сократите время отдыха

Чем меньше паузы между подходами, тем интенсивнее тренировка. Попробуйте уменьшить отдых до 15-30 секунд — это увеличит нагрузку и ускорит метаболизм.

3. Усложните технику упражнений

Добавьте нестабильность: выполняйте приседания на одной ноге, делайте отжимания с поворотом корпуса или держите одну ногу в воздухе во время выпадов.

4. Повышайте скорость выполнения

Ускорение движений заставит мышцы работать с большей нагрузкой, но важно не терять контроль над техникой, чтобы избежать травм.

5. Включите суперсеты

Суперсет — это два упражнения без перерыва. Например, отжимания + приседания или выпады + планка. Это увеличивает интенсивность и экономит время.

6. Используйте плиометрику

Добавьте взрывные движения: прыжки из приседа, отжимания с хлопком, прыжковые выпады. Такие упражнения развивают силу и скорость.

7. Используйте подручные утяжелители

Если дома нет гантелей, замените их бутылками с водой или тяжелой сумкой. Это поможет добавить нагрузку в приседания, выпады и жимы.

8. Добавьте нестабильность с помощью полотенца

Положите полотенце на скользкий пол и выполняйте выпады, планки, отжимания. Это улучшает координацию и увеличивает сложность упражнений.

9. Используйте мебель как спортивный инвентарь

Стул можно использовать для болгарских выпадов, зашагиваний, отжиманий и даже жима ногами.

10. Работайте с ритмом

Попробуйте медленные повторения — например, приседания на 5 секунд вниз и 5 секунд вверх. Это увеличивает время под нагрузкой и дает мышцам новый стимул для роста.

Вывод: даже без спортзала можно эффективно прокачаться! Используйте эти методы и выводите тренировки на новый уровень.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



