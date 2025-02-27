Продлите молодость и получите красивое тело за 3 минуты! Это японское упражнение советует Гарвард

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Если у вас нет времени на полноценную тренировку, этот метод для вас! Попробуйте отвлекаться на трехминутную мини-тренировку в течение дня.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, быстро поднимаясь на три пролета лестницы три раза в день, вы можете значительно повысить показатели, связанные с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и долголетием.

Японцы нашли тренировку, которая длится всего 3 минуты и обеспечивает долгосрочные преимущества: "радзио тайсо" ("радиоупражнение") — это серия простых, ритмичных, низкоинтенсивных гимнастических упражнений, обычно выполняемых под музыку.

По данным Harvard Health, программа включает упражнения, направленные на развитие гибкости, подвижности и укрепления тела. Оно пользуется огромной популярностью и по сей день.

Фактически, это считается частью повседневной жизни японцев и имеет особую культурную ценность, поскольку способствует развитию товарищества и общительности.

Как делать?

Выполнять упражнение можно как стоя, так и сидя.

Поднимите руки вверх, разводите в стороны, опускаете вниз, скрещиваете, при этом чуть приседая (если вы стоите).

Затем снова поднимаете вверх, делаете круговые движения и выполняете поочередно махи руками.

Если даже такая нагрузка покажется интенсивной, стоит остановиться и перевести дыхание. Перенапрягаться нельзя.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

