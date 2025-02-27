Если у вас нет времени на полноценную тренировку, этот метод для вас! Попробуйте отвлекаться на трехминутную мини-тренировку в течение дня.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, быстро поднимаясь на три пролета лестницы три раза в день, вы можете значительно повысить показатели, связанные с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и долголетием.
Японцы нашли тренировку, которая длится всего 3 минуты и обеспечивает долгосрочные преимущества: "радзио тайсо" ("радиоупражнение") — это серия простых, ритмичных, низкоинтенсивных гимнастических упражнений, обычно выполняемых под музыку.
По данным Harvard Health, программа включает упражнения, направленные на развитие гибкости, подвижности и укрепления тела. Оно пользуется огромной популярностью и по сей день.
Фактически, это считается частью повседневной жизни японцев и имеет особую культурную ценность, поскольку способствует развитию товарищества и общительности.
Как делать?
Если даже такая нагрузка покажется интенсивной, стоит остановиться и перевести дыхание. Перенапрягаться нельзя.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.