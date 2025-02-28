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Десять километров на скорость: какое время считается хорошим?

2:05
Спорт

Бег на 10 км — популярная дистанция среди любителей и профессионалов. Она требует и выносливости, и скорости, что делает ее важным ориентиром для бегунов. Об этом пишет греческое издание Ratpack. gr. Но как определить, является ли ваше время хорошим?

Спорт
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спорт

Мировые рекорды в беге на 10 км

Для сравнения, мировые рекорды выглядят так:

  • Мужчины (стадион): 26:11 — Джошуа Чептегеи (2020, Уганда)
  • Мужчины (шоссе): 26:24 — Ронекс Кипруто (2020, Кения)
  • Женщины (стадион): 28:54 — Беатрис Чебет (2024, Кения)
  • Женщины (шоссе): 28:46 — Агнес Нгетич (2023, Кения)

Разумеется, такие результаты доступны только профессионалам с многолетним опытом тренировок.

Средние результаты для любителей

По данным исследования, среднестатистические показатели для любителей таковы:

  • Мужчины: около 53 минут
  • Женщины: около 61 минуты

Новичкам рекомендуется ориентироваться на время 70 минут, что соответствует темпу 7 мин/км.

Как улучшить свое время?

Если ваша цель — улучшить скорость на дистанции 10 км, стоит обратить внимание на:

  • Интервальные тренировки — чередование быстрого и медленного темпа развивает выносливость
  • Тренировки на выносливость — помогут удерживать стабильную скорость
  • Силовую подготовку — укрепление мышц снижает риск травм
  • Правильное питание и гидратацию — дают энергию на тренировках

Как выбрать цель?

  • Новичок: 70 минут и более
  • Средний уровень: 50-60 минут
  • Опытный бегун: 40-50 минут
  • Профессиональный уровень: менее 40 минут

Установите реалистичную цель и тренируйтесь постепенно, улучшая результат шаг за шагом!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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