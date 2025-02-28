Десять километров на скорость: какое время считается хорошим?

Бег на 10 км — популярная дистанция среди любителей и профессионалов. Она требует и выносливости, и скорости, что делает ее важным ориентиром для бегунов. Об этом пишет греческое издание Ratpack. gr. Но как определить, является ли ваше время хорошим?
Для сравнения, мировые рекорды выглядят так:
Разумеется, такие результаты доступны только профессионалам с многолетним опытом тренировок.
По данным исследования, среднестатистические показатели для любителей таковы:
Новичкам рекомендуется ориентироваться на время 70 минут, что соответствует темпу 7 мин/км.
Если ваша цель — улучшить скорость на дистанции 10 км, стоит обратить внимание на:
Установите реалистичную цель и тренируйтесь постепенно, улучшая результат шаг за шагом!
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