Забудьте о йоге и пилатесе! Быть в форме после 50 лет поможет этот вид спорта

Долгое время мы считали, что после определенного возраста лучше сосредоточиться на видах спорта, не напрягающих тело, с размеренными движениями и глубоким дыханием, например, на йоге и пилатесе. Но что, если бы мы сказали вам, что существует вид спорта, который одновременно доступен и эффективен, способен ускорить ваш метаболизм и улучшить вашу физическую форму?
Если вы ищете занятие, полезное для ваших суставов, то вы нашли то, что искали! Катаясь на велосипеде, вы можете двигаться, не напрягая тело, и при этом наслаждаться чувством свободы. Велоспорт дает вашему телу и разуму отдых, независимо от того, находитесь ли вы на природе или в городе.
Забудьте о возрастных предрассудках — пока ваши ноги сильны и вы можете ездить на велосипеде, у вас всегда найдется время, чтобы сесть за его руль. Вам не нужно кардинально менять свой график, просто добавьте несколько минут езды на велосипеде в свою рутину.
Для начала можно заменить поездку на автомобиле на поездку на двух колесах. Выберите любимый маршрут в городе или за городом и не концентрируйтесь на результатах, наслаждайтесь моментом.
Велоспорт — это не только работа мышц, но и ума. Речь идет о движении мыслей, освобождении от стресса, отвлечении от экранов и повторном открытии того, что самые прекрасные вещи в жизни — простые.
Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.