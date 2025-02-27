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Забудьте о йоге и пилатесе! Быть в форме после 50 лет поможет этот вид спорта

1:30
Спорт

Долгое время мы считали, что после определенного возраста лучше сосредоточиться на видах спорта, не напрягающих тело, с размеренными движениями и глубоким дыханием, например, на йоге и пилатесе. Но что, если бы мы сказали вам, что существует вид спорта, который одновременно доступен и эффективен, способен ускорить ваш метаболизм и улучшить вашу физическую форму?

Велосипед
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Велосипед

Если вы ищете занятие, полезное для ваших суставов, то вы нашли то, что искали! Катаясь на велосипеде, вы можете двигаться, не напрягая тело, и при этом наслаждаться чувством свободы. Велоспорт дает вашему телу и разуму отдых, независимо от того, находитесь ли вы на природе или в городе.

Забудьте о возрастных предрассудках — пока ваши ноги сильны и вы можете ездить на велосипеде, у вас всегда найдется время, чтобы сесть за его руль. Вам не нужно кардинально менять свой график, просто добавьте несколько минут езды на велосипеде в свою рутину.

Для начала можно заменить поездку на автомобиле на поездку на двух колесах. Выберите любимый маршрут в городе или за городом и не концентрируйтесь на результатах, наслаждайтесь моментом.

Велоспорт — это не только работа мышц, но и ума. Речь идет о движении мыслей, освобождении от стресса, отвлечении от экранов и повторном открытии того, что самые прекрасные вещи в жизни — простые.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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