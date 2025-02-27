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Похудей в талии на 10 см! Это чудо-упражнение избавит от живота

3:02
Спорт

Вакуум живота — техника, которая стала популярной среди бодибилдеров и культуристов. Это приводит к укреплению самых глубоких мышц живота и способствует как гипертрофии, так и реабилитации. Ниже расскажем, что такое вакуум живота, каковы его преимущества и как его правильно выполнять.

Похудение
Фото: Freepik by cookie_studio
Похудение

Упражнение несложное, но требует знания техники.

Преимущества вакуума для живота

Одним из преимуществ абдоминального вакуума является укрепление мышц живота, способствующее их гипертрофии.

"Вакуум — это техника, которая укрепляет поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу в области живота. Она действует как "естественный пояс", помогая стабилизировать позвоночник и поддерживать внутренние органы", — объясняет персональный тренер Леонардо да Граса.

Укрепление поперечной мышцы живота также помогает защитить позвоночник и предотвратить травмы. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Exercise Rehabilitation в 2019 году, связывает практику вакуума с улучшением состояния пациентов с проблемами ротации поясничного отдела позвоночника.

Еще одним важным преимуществом является улучшение осанки. Укрепляя основные мышцы, вакуум помогает стабилизировать туловище и исправить нарушения осанки, что может уменьшить боли в спине.

Бодибилдеры используют вакуумирование для создания более тонкой талии, но это упражнение также полезно для реабилитации, особенно после травм или операций, а также для тех, кто хочет восстановить контроль над мышцами живота после беременности.

"Поскольку вакуум легко выполнять, вы можете практиковать его где угодно и когда угодно. Просто встаньте перед зеркалом и сделайте это. Конечно, для достижения наилучших результатов это необходимо сочетать со сбалансированным питанием и тренировками", — объясняет персональный тренер Педро Рибейро.

Как делать?

  1. Будьте натощак. Без полного желудка легче глубоко втянуть живот и сжать органы, поскольку орган не будет "набит" пищей. Это позволяет лучше активировать поперечную мышцу живота, которая является основной целью упражнения.
  2. Выберите положение. Делать вакуум можно сидя, стоя, лежа и даже ползком. Чтобы выполнить движение, просто хорошо сожмите живот, выдохнув весь воздух и оставив легкие пустыми. Простое втягивание воздуха без сокращения приведет к неправильному движению.
  3. Втяните живот, как будто вы "втягиваете" желудок в грудную клетку.

"Оставайтесь в положении вакуума в течение 10-15 секунд за раз, пока не достигнете 5 минут. По мере того, как ваша выносливость будет расти, вы сможете увеличивать ее время", — заключил Леонардо.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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