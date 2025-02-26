Программа "Summer Shred": ваш путь к выразительному прессу

Многие тратят зиму на бесконечные скручивания в надежде обрести рельефный пресс к лету. Однако одних повторений недостаточно: важно задействовать все функции мышц кора. Тренер Кори Роу, сертифицированный ACE, разработал три упражнения из программы Summer Shred, которые укрепляют абдоминальную зону под разными углами. Комплекс доступен подписчикам Men's Health MVP на All Out Studio и сочетает статическое напряжение с динамической нагрузкой для максимального эффекта.
Цель: Увеличить силу и рельеф за счёт сопротивления.
Роу отмечает, что упражнение акцентирует сгибание позвоночника под нагрузкой, что редко встречается в базовых тренировках.
Техника:
Повторы: 3 подхода по 15 раз.
Цель: Прокачать нижний отдел пресса и улучшить стабилизацию корпуса.
Упражнение выполняется на турнике, что делает его доступным даже дома.
Техника:
Повторы: 3 подхода по 6-10 раз.
Цель: Усилить статическую выносливость мышц кора.
Роу подчёркивает, что раскачивание усложняет удержание позиции, усиливая нагрузку.
Техника:
Повторы: 3 подхода по 15-20 раскачиваний.
Предложенный комплекс упражнений из программы Summer Shred помогает значительно улучшить тонус мышц живота и сформировать привлекательный пресс к лету. Разнообразие движений и применение дополнительного сопротивления позволяют охватить как верхнюю, так и нижнюю части корпуса. Такой подход помогает добиться более быстрого и заметного результата, готовя ваше тело к летнему сезону.
Пресс — сокращенное название мышц живота.
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