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Программа "Summer Shred": ваш путь к выразительному прессу

Как подготовиться к лету: тренировка от Кори Роу
2:35
Спорт

Многие тратят зиму на бесконечные скручивания в надежде обрести рельефный пресс к лету. Однако одних повторений недостаточно: важно задействовать все функции мышц кора. Тренер Кори Роу, сертифицированный ACE, разработал три упражнения из программы Summer Shred, которые укрепляют абдоминальную зону под разными углами. Комплекс доступен подписчикам Men's Health MVP на All Out Studio и сочетает статическое напряжение с динамической нагрузкой для максимального эффекта.

Фитнес
Фото: Own work by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фитнес

Три упражнения для комплексной проработки пресса

Скручивания с канатом

Цель: Увеличить силу и рельеф за счёт сопротивления.

Роу отмечает, что упражнение акцентирует сгибание позвоночника под нагрузкой, что редко встречается в базовых тренировках.

Техника:

  1. Встаньте на колени перед кроссовером, удерживая рукоять каната у висков;
  2. На выдохе напрягите пресс, опуская локти к коленям;
  3. Зафиксируйте положение на 1-2 секунды, затем медленно вернитесь в исходную позицию.

Повторы: 3 подхода по 15 раз.

Подъём ног в висе

Цель: Прокачать нижний отдел пресса и улучшить стабилизацию корпуса.

Упражнение выполняется на турнике, что делает его доступным даже дома.

Техника:

  1. Повисните на перекладине, активируя лопатки, пресс и ягодицы;
  2. Слегка согните колени. На выдохе поднимите ноги, округляя спину;
  3. Контролируйте опускание, избегая инерции.

Повторы: 3 подхода по 6-10 раз.

"Полая скала" с раскачиванием

Цель: Усилить статическую выносливость мышц кора.

Роу подчёркивает, что раскачивание усложняет удержание позиции, усиливая нагрузку.

Техника:

  1. Лягте на спину, прижмите поясницу к полу, оторвите лопатки и ноги;
  2. Вытяните руки за голову, сохраняя напряжение в прессе;
  3. Медленно раскачивайтесь вперёд-назад, не нарушая форму.

Повторы: 3 подхода по 15-20 раскачиваний.

Предложенный комплекс упражнений из программы Summer Shred помогает значительно улучшить тонус мышц живота и сформировать привлекательный пресс к лету. Разнообразие движений и применение дополнительного сопротивления позволяют охватить как верхнюю, так и нижнюю части корпуса. Такой подход помогает добиться более быстрого и заметного результата, готовя ваше тело к летнему сезону.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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