Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба — это вид физической активности, который сочетает обычную ходьбу с использованием специальных палок. Французское издание Ouest-France сообщает, что этот метод тренировок подходит для людей любого возраста и помогает укрепить организм.
Эта методика возникла в Финляндии в 1930-х годах как способ тренировок лыжников в летний период. В 1990-х годах популярность ходьбы с палками выросла в Европе, а с начала 2000-х она распространилась в США и Канаде. Сегодня скандинавская ходьба признана эффективным кардиоупражнением и включена в реабилитационные программы во многих странах.
В Испании стартовало первое исследование, изучающее влияние скандинавской ходьбы на астму. Ученые надеются, что этот метод станет новым подходом к терапии.
Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
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