Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Скандинавская ходьба — это вид физической активности, который сочетает обычную ходьбу с использованием специальных палок. Французское издание Ouest-France сообщает, что этот метод тренировок подходит для людей любого возраста и помогает укрепить организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скандинавская ходьба

От лыжников до миллионов поклонников по всему миру

Эта методика возникла в Финляндии в 1930-х годах как способ тренировок лыжников в летний период. В 1990-х годах популярность ходьбы с палками выросла в Европе, а с начала 2000-х она распространилась в США и Канаде. Сегодня скандинавская ходьба признана эффективным кардиоупражнением и включена в реабилитационные программы во многих странах.

Почему ходьба с палками полезна?

Снижает нагрузку на суставы — вес распределяется равномерно, снижается давление на колени и спину.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы — стимулирует кровообращение, помогает бороться с гипертонией.

Способствует снижению веса — тренировка с палками сжигает до 40% больше калорий, чем обычная ходьба.

Повышает выносливость и координацию — особенно полезна пожилым людям.

Кому рекомендована скандинавская ходьба?

Людям с болезнями сердца

Женщинам в постменопаузе

Пациентам с болезнью Паркинсона

Людям с избыточным весом

Тем, кто проходит реабилитацию после инфаркта

Новые исследования

В Испании стартовало первое исследование, изучающее влияние скандинавской ходьбы на астму. Ученые надеются, что этот метод станет новым подходом к терапии.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.



