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Переломный момент: норвежский журналист признал, что Большунов прав — что это меняет

1:10
Спорт

Ян Петтер Сальтведт, журналист и комментатор норвежского телеканала NRK, высказал своё мнение по поводу слов трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова о недостатке конкуренции на международных соревнованиях на фоне отсутствия россиян.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

Норвежский журналист признал, что Большунов прав. Ни в одном виде спорта уровень конкуренции не пострадал так сильно, как в мужских лыжных гонках из-за отстранения российских спортсменов.

"Доминирование норвежцев стало слишком очевидным, и это привело к снижению интереса к этому виду спорта. Нам очень не хватает таких спортсменов, как Большунов", — сказал Сальтведт в беседе с РИА Новости Спорт.

Но это касается только спорта, и, к сожалению, в нынешних реалиях его невозможно отделить от политики. Однако стоит отметить, что так было и до начала специальной военной операции, добавил Сальтведт.

Ранее Большунов в интервью норвежскому изданию VG высказал мнение о доминировании Норвегии в лыжных гонках из-за отсутствия российских спортсменов.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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