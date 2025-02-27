Основная причина сутулости — это слабость мышц спины, которая может развиваться из-за малоподвижного образа жизни. Если человек проводит много времени в сидячем или лежачем положении, мышцы не сохраняют тонус и не способны поддерживать правильную осанку. Это, в свою очередь, негативно влияет на здоровье различных органов и систем организма.
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Занятия спортом
Нарушения осанки могут возникать из-за:
Неправильного положения тела за рабочим столом.
Неподходящей мебели.
Плохого настроения.
5 упражнений для исправления осанки:
1. Поза стола
Сядьте на пол, согнув ноги в коленях, руки уберите за спину.
Поднимите таз, чтобы тело образовало одну линию.
Колени согните под прямым углом.
Руки расположите прямо под плечами.
Задержитесь в этом положении.
2. Супермен
Лягте на живот, ноги выпрямите, руки вытяните вперед.
Поднимите ноги и руки примерно на 20 сантиметров от пола.
Задержитесь в этом положении.
3. Вращение грудного отдела позвоночника
Лягте на правый бок, правую ногу согните в колене, левую выпрямите.
Левую руку вытяните и поднимите к потолку.
Развернитесь и положите левую руку на пол.
Вернитесь в исходное положение.
4. Кошка и кобра
Встаньте на четвереньки.
Ладони расположите под плечами.
Округлите спину, затем прогнитесь и опуститесь на пятки.
Вытяните спину и руки.
Вернитесь в исходное положение.
5. Поза голубя
Согните правую ногу, левую вытяните назад.
Руки опустите вдоль туловища.
Ладонями упритесь в пол.
Прогните спину и распрямите грудь.
Отклоните голову назад.
Вернитесь в исходное положение.
Уточнения
Осанка —привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.