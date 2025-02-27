Мышцы спины слабеют? Вот как вернуть им силу и исправить осанку

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Основная причина сутулости — это слабость мышц спины, которая может развиваться из-за малоподвижного образа жизни. Если человек проводит много времени в сидячем или лежачем положении, мышцы не сохраняют тонус и не способны поддерживать правильную осанку. Это, в свою очередь, негативно влияет на здоровье различных органов и систем организма.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занятия спортом

Нарушения осанки могут возникать из-за:

Неправильного положения тела за рабочим столом.

Неподходящей мебели.

Плохого настроения.

5 упражнений для исправления осанки:

1. Поза стола

Сядьте на пол, согнув ноги в коленях, руки уберите за спину.

Поднимите таз, чтобы тело образовало одну линию.

Колени согните под прямым углом.

Руки расположите прямо под плечами.

Задержитесь в этом положении.

2. Супермен

Лягте на живот, ноги выпрямите, руки вытяните вперед.

Поднимите ноги и руки примерно на 20 сантиметров от пола.

Задержитесь в этом положении.

3. Вращение грудного отдела позвоночника

Лягте на правый бок, правую ногу согните в колене, левую выпрямите.

Левую руку вытяните и поднимите к потолку.

Развернитесь и положите левую руку на пол.

Вернитесь в исходное положение.

4. Кошка и кобра

Встаньте на четвереньки.

Ладони расположите под плечами.

Округлите спину, затем прогнитесь и опуститесь на пятки.

Вытяните спину и руки.

Вернитесь в исходное положение.

5. Поза голубя

Согните правую ногу, левую вытяните назад.

Руки опустите вдоль туловища.

Ладонями упритесь в пол.

Прогните спину и распрямите грудь.

Отклоните голову назад.

Вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

