Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У Леонида Якубовича обнаружили тайное дорогостоящее жильё
Как не тратить весь выходной на уборку кухни? Легкие советы
Этот фрукт спасает сосуды круче любых лекарств
Премьерную комедию в марте покажут в Театре на Трубной
Как накачать пресс без изнурительных тренировок: секретные упражнения от профессионала
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки
Вместо 450 тысяч — миллион: россиян ждёт рост выплат на детей
В Великобритании на пляже обнаружили загадочные белые пятна
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?

Мышцы спины слабеют? Вот как вернуть им силу и исправить осанку

2:00
Спорт

Основная причина сутулости — это слабость мышц спины, которая может развиваться из-за малоподвижного образа жизни. Если человек проводит много времени в сидячем или лежачем положении, мышцы не сохраняют тонус и не способны поддерживать правильную осанку. Это, в свою очередь, негативно влияет на здоровье различных органов и систем организма.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Нарушения осанки могут возникать из-за:

  • Неправильного положения тела за рабочим столом.
  • Неподходящей мебели.
  • Плохого настроения.

5 упражнений для исправления осанки:

1. Поза стола

  • Сядьте на пол, согнув ноги в коленях, руки уберите за спину.
  • Поднимите таз, чтобы тело образовало одну линию.
  • Колени согните под прямым углом.
  • Руки расположите прямо под плечами.
  • Задержитесь в этом положении.

2. Супермен

  • Лягте на живот, ноги выпрямите, руки вытяните вперед.
  • Поднимите ноги и руки примерно на 20 сантиметров от пола.
  • Задержитесь в этом положении.

3. Вращение грудного отдела позвоночника

  • Лягте на правый бок, правую ногу согните в колене, левую выпрямите.
  • Левую руку вытяните и поднимите к потолку.
  • Развернитесь и положите левую руку на пол.
  • Вернитесь в исходное положение.

4. Кошка и кобра

  • Встаньте на четвереньки.
  • Ладони расположите под плечами.
  • Округлите спину, затем прогнитесь и опуститесь на пятки.
  • Вытяните спину и руки.
  • Вернитесь в исходное положение.

5. Поза голубя

  • Согните правую ногу, левую вытяните назад.
  • Руки опустите вдоль туловища.
  • Ладонями упритесь в пол.
  • Прогните спину и распрямите грудь.
  • Отклоните голову назад.
  • Вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя
Садоводство, цветоводство
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Радиоактивный пепел вместо Лондона? Британия моделирует ядерный апокалипсис от Тополя СС-25 Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Как не тратить весь выходной на уборку кухни? Легкие советы
Премьерную комедию в марте покажут в Театре на Трубной
Вместо 450 тысяч — миллион: россиян ждёт рост выплат на детей
В Великобритании на пляже обнаружили загадочные белые пятна
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?
Секреты дизайнеров: как с помощью цвета сделать квартиру уютной
Доверяй, но проверяй: как выбрать АЗС с качественным топливом
Забыли про цвет: как качество яиц зависит от диеты курицы
Куриный помет — золото для огорода? Как превратить отходы в урожай мечты
Возвращение 90-х: обувь для брюк-капри, которую стоит носить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.