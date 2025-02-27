Слишком быстро, слишком много: эта ошибка новичков при беге уничтожает суставы

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Ошибки при беге могут случиться с каждым, но некоторые из них способны не только снизить эффективность тренировок, но и привести к травмам.

Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег

Одна из самых распространённых проблем — неправильный выбор обуви. Изношенные кроссовки или модель, не соответствующая анатомии стопы и технике бега, могут привести к повреждениям суставов и связок. Важно подбирать обувь с учётом амортизации, поддержки и типа пронации, а также своевременно её менять, в среднем после 500-800 км пробега.

Ещё одна серьёзная ошибка — чрезмерная нагрузка в начале. Желание сразу установить личный рекорд часто приводит к перегрузке и травмам. Новички нередко пытаются пробежать слишком много и слишком быстро, не давая организму адаптироваться. Однако принцип "меньше — значит больше" здесь работает безотказно: начинать лучше с небольших дистанций, постепенно увеличивая нагрузку, чтобы избежать проблем с коленями и голенью.

Немаловажную роль играет и дыхание. Если темп слишком высокий, появляется одышка, мышцы недополучают кислород, что приводит к быстрому утомлению. Оптимальный ритм — такой, при котором можно говорить полными предложениями без ощущения нехватки воздуха.

Дыхание через нос и рот одновременно помогает насыщать кровь кислородом и поддерживать устойчивый ритм.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

