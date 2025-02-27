Возвращение домой: звёздный англичанин из Дортмунда может перейти в Арсенал

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В последние месяцы лондонский "Арсенал" проявляет активный интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенсу. Главный тренер "канониров" Микель Артета стремится усилить атакующую линию команды и рассматривает 20-летнего англичанина в качестве потенциального приобретения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Байно-Гиттенс, известный своей скоростью и техникой, уже привлёк внимание таких клубов, как "Тоттенхэм Хотспур", "Челси", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

Однако "Арсенал" может стать фаворитом в борьбе за талантливого игрока. По информации TBR Football, сам футболист заинтересован в возвращении на родину и выступлении в Премьер-лиге, что может сыграть на руку "канонирам".

Несмотря на продление контракта с "Боруссией" до 2028 года, клуб может рассмотреть предложения по трансферу Байно-Гиттенса. Ожидается, что сумма сделки составит около 70 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне вингер записал на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи во всех соревнованиях.

Ранее Байно-Гиттенс выступал за молодёжные команды "Рединга" и "Манчестер Сити", а в 2020 году присоединился к дортмундской "Боруссии". Его прогресс и потенциал делают его привлекательной целью для многих европейских топ-клубов.

Уточнения

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.



«Бору́ссия» (нем Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, немецкое произношение: [boˈʁʊsi̯aː ˈdɔɐ̯tmʊnt] ) — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия. Основан в 1909 году. Выступает в Бундеслиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Германии.

