Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать
Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось
Цвета, которые заполнят подиумы весной 2025: ярко-зелёный и масляно-жёлтый

Лекарство от старости: какой вид спорта может предотвратить старение?

1:46
Спорт

Многие люди, чтобы продлить молодость, обращаются к различным врачам, хирургии, нутрициологам. Но что, если лучшим лекарством от старения является спорт? Какую физическую нагрузку можно считать основой здорового долголетия, расскажем в этом материале.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Морщины, сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение когнитивных функций — всё это про старение. С этими проблемами сталкивается большинство людей в зрелом возрасте. Эти процессы кажутся естественными и необратимыми, повлиять на которые не представляется возможным. Однако есть ряд исследований, доказывающих, что спорт может повлиять на процесс старения, продлевая молодость.

Ученые выяснили, что наличие высокоинтенсивных тренировок замедляет процесс старения, воздействуя на ДНК человека.

Для исследования были выбраны такие виды активности, как бег, плавание и тренировки с отягощением.

Именно тренировки высокой интенсивности, такие как бег, приносят максимальную пользу и помогают организму оставаться молодым и здоровым.

С возрастом люди теряют мышечную массу и силу, такое состояние известно как саркопения. Ученые говорят, что силовые тренировки — один из лучших способов замедлить этот процесс. Они помогают снизить восприимчивость к болезням, улучшить настроение и помочь вам сохранить молодость.

Плавание — идеальный вид активности для тех, кто страдает от болей в суставах и опорно-двигательном аппарате. Оно тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему, не нагружая тело, как упражнения с отягощениями, пишет "СЭ".

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный
Плодовые
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось
Цвета, которые заполнят подиумы весной 2025: ярко-зелёный и масляно-жёлтый
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Лекарство от старости: какой вид спорта может предотвратить старение?
Полистиролбетон или газобетон? Что выбрать для строительства дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.