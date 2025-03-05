Лекарство от старости: какой вид спорта может предотвратить старение?

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Многие люди, чтобы продлить молодость, обращаются к различным врачам, хирургии, нутрициологам. Но что, если лучшим лекарством от старения является спорт? Какую физическую нагрузку можно считать основой здорового долголетия, расскажем в этом материале.

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Морщины, сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение когнитивных функций — всё это про старение. С этими проблемами сталкивается большинство людей в зрелом возрасте. Эти процессы кажутся естественными и необратимыми, повлиять на которые не представляется возможным. Однако есть ряд исследований, доказывающих, что спорт может повлиять на процесс старения, продлевая молодость.

Ученые выяснили, что наличие высокоинтенсивных тренировок замедляет процесс старения, воздействуя на ДНК человека.

Для исследования были выбраны такие виды активности, как бег, плавание и тренировки с отягощением.

Именно тренировки высокой интенсивности, такие как бег, приносят максимальную пользу и помогают организму оставаться молодым и здоровым.

С возрастом люди теряют мышечную массу и силу, такое состояние известно как саркопения. Ученые говорят, что силовые тренировки — один из лучших способов замедлить этот процесс. Они помогают снизить восприимчивость к болезням, улучшить настроение и помочь вам сохранить молодость.

Плавание — идеальный вид активности для тех, кто страдает от болей в суставах и опорно-двигательном аппарате. Оно тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему, не нагружая тело, как упражнения с отягощениями, пишет "СЭ".

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

