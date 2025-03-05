Не растут мышцы? Этот уникальный подход избавит вас от такой проблемы

У посетителей тренажерных залов часто встречается отставание в наращивании мышечной массы той или иной группы мышц. Даже если человек много времени уделяет прокачке рук, проблема не всегда уходит — рельефные бицепсы так и остаются в мечтах. Как с этим бороться, расскажем ниже.
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина
К тому антиэффекту могут привести многие ошибки.
Мышцы могут не расти по следующим причинам: генетические особенности; перетренированность; питание; неправильная техника выполнения упражнений.
Для того, чтобы руки становились сильнее и объемнее, попробуйте выполнять следующие упражнения:
Упражнения на бицепс:
Подъем штанги на бицепс стоя
Как делать?
Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч, носки смотрят прямо.
Возьмите штангу обратным хватом на ширине плеч.
Полностью выпрямитесь, слегка прогнитесь в пояснице и опустите штангу к бедрам. Смотрите вперед. Напрягите мышцы поясницы и зафиксируйте естественный изгиб позвоночника.
Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, сгибая руки в локтях. Во время подъема штанги не двигайте локтями, держите их по бокам туловища.
Когда штанга окажется в районе верха груди, задержитесь в этом положении.
Плавно опустите штангу вниз, но не разгибайте руки до конца, оставляя напряжение.
Подъем гантелей на бицепс
Как делать?
Сядьте на скамью и возьмите в руки гантели. Ладони должны быть направлены к себе вовнутрь.
Глубоко вдохните и поднимите гантели до того, как ваше предплечье окажется параллельно полу.
Далее начинайте вращать запястье, разворачивая ладонь кверху.
Затем медленно вернитесь в исходную позицию и повторите движение.
Локти должны быть зафиксированы (не разводите их в стороны), плечи перпендикулярны полу.
Французский жим
Он выполняется узким хватом.
Как делать?
Лягте на скамью спиной.
Далее нужно снять штангу со стойки или взять ее с рук партнера.
В зависимости от техники выполнения французского жима руки сгибают в локтях и подносят гриф к макушке или ко лбу.
Затем руки следует полностью разогнуть.
Локти устойчивы и не разводятся в стороны во время жима. Используйте изогнутую штангу, чтобы снизить нагрузку на запястья, пишет "СЭ".
Уточнения
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.