Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака за цену квартиры: сколько стоит содержание элитных пород
Привлекательность, которая не зависит от внешности: искусство быть харизматичной
Китайский феномен? Как индустрия шёлка удерживает высокие позиции на рынках мира
Как пост влияет на ваш организм: неожиданные результаты исследований
Шепелев заверил, что Жанна Фриске не делала ЭКО
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране

Не растут мышцы? Этот уникальный подход избавит вас от такой проблемы

Спорт

У посетителей тренажерных залов часто встречается отставание в наращивании мышечной массы той или иной группы мышц. Даже если человек много времени уделяет прокачке рук, проблема не всегда уходит — рельефные бицепсы так и остаются в мечтах. Как с этим бороться, расскажем ниже.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

К тому антиэффекту могут привести многие ошибки.

Мышцы могут не расти по следующим причинам: генетические особенности; перетренированность; питание; неправильная техника выполнения упражнений.

Для того, чтобы руки становились сильнее и объемнее, попробуйте выполнять следующие упражнения:

Упражнения на бицепс:

Подъем штанги на бицепс стоя

Как делать?

  1. Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч, носки смотрят прямо.
  2. Возьмите штангу обратным хватом на ширине плеч.
  3. Полностью выпрямитесь, слегка прогнитесь в пояснице и опустите штангу к бедрам. Смотрите вперед. Напрягите мышцы поясницы и зафиксируйте естественный изгиб позвоночника.
  4. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, сгибая руки в локтях. Во время подъема штанги не двигайте локтями, держите их по бокам туловища.
  5. Когда штанга окажется в районе верха груди, задержитесь в этом положении.
  6. Плавно опустите штангу вниз, но не разгибайте руки до конца, оставляя напряжение.

Подъем гантелей на бицепс

Как делать?

  1. Сядьте на скамью и возьмите в руки гантели. Ладони должны быть направлены к себе вовнутрь.
  2. Глубоко вдохните и поднимите гантели до того, как ваше предплечье окажется параллельно полу.
  3. Далее начинайте вращать запястье, разворачивая ладонь кверху.
  4. Затем медленно вернитесь в исходную позицию и повторите движение.
  5. Локти должны быть зафиксированы (не разводите их в стороны), плечи перпендикулярны полу.

Французский жим

Он выполняется узким хватом.

Как делать?

  1. Лягте на скамью спиной.
  2. Далее нужно снять штангу со стойки или взять ее с рук партнера.
  3. В зависимости от техники выполнения французского жима руки сгибают в локтях и подносят гриф к макушке или ко лбу.
  4. Затем руки следует полностью разогнуть.
  5. Локти устойчивы и не разводятся в стороны во время жима. Используйте изогнутую штангу, чтобы снизить нагрузку на запястья, пишет "СЭ".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Авто
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.