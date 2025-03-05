Не растут мышцы? Этот уникальный подход избавит вас от такой проблемы

У посетителей тренажерных залов часто встречается отставание в наращивании мышечной массы той или иной группы мышц. Даже если человек много времени уделяет прокачке рук, проблема не всегда уходит — рельефные бицепсы так и остаются в мечтах. Как с этим бороться, расскажем ниже.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

К тому антиэффекту могут привести многие ошибки.

Мышцы могут не расти по следующим причинам: генетические особенности; перетренированность; питание; неправильная техника выполнения упражнений.

Для того, чтобы руки становились сильнее и объемнее, попробуйте выполнять следующие упражнения:

Упражнения на бицепс:

Подъем штанги на бицепс стоя

Как делать?

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч, носки смотрят прямо. Возьмите штангу обратным хватом на ширине плеч. Полностью выпрямитесь, слегка прогнитесь в пояснице и опустите штангу к бедрам. Смотрите вперед. Напрягите мышцы поясницы и зафиксируйте естественный изгиб позвоночника. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, сгибая руки в локтях. Во время подъема штанги не двигайте локтями, держите их по бокам туловища. Когда штанга окажется в районе верха груди, задержитесь в этом положении. Плавно опустите штангу вниз, но не разгибайте руки до конца, оставляя напряжение.

Подъем гантелей на бицепс

Как делать?

Сядьте на скамью и возьмите в руки гантели. Ладони должны быть направлены к себе вовнутрь. Глубоко вдохните и поднимите гантели до того, как ваше предплечье окажется параллельно полу. Далее начинайте вращать запястье, разворачивая ладонь кверху. Затем медленно вернитесь в исходную позицию и повторите движение. Локти должны быть зафиксированы (не разводите их в стороны), плечи перпендикулярны полу.

Французский жим

Он выполняется узким хватом.

Как делать?

Лягте на скамью спиной. Далее нужно снять штангу со стойки или взять ее с рук партнера. В зависимости от техники выполнения французского жима руки сгибают в локтях и подносят гриф к макушке или ко лбу. Затем руки следует полностью разогнуть. Локти устойчивы и не разводятся в стороны во время жима. Используйте изогнутую штангу, чтобы снизить нагрузку на запястья, пишет "СЭ".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

