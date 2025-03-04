Идеальное утро должно начинаться с этого! Что будет, если отжиматься по 15 раз ежедневно?

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Отжимание — отличное упражнение, чтобы проработать эти три основные мышцы: большая грудная мышца (участвует в процессе сгибания, приведения и внутреннего вращения в плечевой кости), трицепс (участвует в разгибании руки, и оказывает содействие бицепсу в манипулировании рукой при сгибании) и передняя дельтовидная мышца (она фиксирует руки). Что же будет если отжиматься каждый день по 15 раз?

Фото: freepik отжимания

Это упражнение отлично подойдёт для ежедневной утренней зарядки. Они помогут поднять артериальное давление, привести в тонус мышцы и зарядиться энергией.

Сначала тренировки будут даваться тяжело. Легче станет уже на второй неделе. Первый результат будет виден уже в конце второй недели. Заметные рельефы (объем и линия грудных, плечевых мышц и трехглавой мышцы рук) будут заметны на третьей неделе.

Важно, что начинающим лучше не нужно отжиматься сразу и в большом количестве. Начните с упражнений с колен или от стены, сообщает "СЭ".

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

