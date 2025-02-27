Гиря творит чудеса: это упражнение изменит ваше тело — узнайте, как именно!

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Махи гирей — это универсальное и эффективное упражнение, которое можно включить в любую тренировку для всего тела. Оно сочетает кардио- и силовые нагрузки, помогая улучшить физическую форму и выносливость.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Как работают махи гирей?

Это упражнение задействует почти все основные группы мышц, включая ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы, корпус и широчайшие мышцы спины. Важно помнить, что основная сила должна исходить от нижней части тела, а не от рук, сообщает Women's Health.

Как выполнять махи гирей правильно?

Встаньте, расставив ноги чуть шире плеч. Держите гирю обеими руками перед собой, выпрямляя руки. Согните колени и держите спину прямой. Махните гирей назад через ноги, используя импульс для подъема гири перед собой до уровня плеч. Вытолкните бедра вперед, задействуя ягодицы и корпус. Когда гиря достигнет уровня плеч, колени должны быть прямыми, а ягодицы напряжены. Опустите гирю вниз через ноги, сгибая бедра. Это одно повторение.

Преимущества махов гирей

Увеличение мощности.

Улучшение стабильности корпуса.

Развитие выносливости.

Устранение мышечного дисбаланса.

Обучение взрывной силе, исходящей от бедер.

Типичные ошибки и как их исправить

Использование слишком большого веса гири. Помните, что гиря должна быть достаточно тяжелой, чтобы задействовать бедра, а не руки.

Раннее сгибание бедер, что превращает упражнение в приседание.

Позднее сгибание бедер, что делает движение "шарнирным".

Округление спины при опускании гири.

Использование слишком легких гирь.

Как выбрать правильный вес гири?

Начинающим рекомендуется использовать гири весом не менее 12 кг, но лучше начать с 15 кг. Если вы только начинаете, попробуйте становую тягу, чтобы укрепить мышцы кора.

Включение махов гирей в тренировку

Махи гирей — интенсивное упражнение, требующее времени на восстановление. Рекомендуется включать их в свою программу не более двух-трех раз в неделю, чередуя с другими упражнениями. Например, их можно сочетать с отжиманиями, планками и приседаниями в рамках HIIT-тренировки.

Переход на более сложные варианты

По мере увеличения силы можно перейти на махи одной рукой или двумя гирями. Это поможет разнообразить тренировку и усилить эффект.

Махи гирей — это мощное и эффективное упражнение для всего тела, которое поможет вам улучшить физическую форму, выносливость и силу. Главное — выполнять его правильно и давать мышцам достаточно времени на восстановление.

Уточнения

Ги́ря (от перс. girān — «тяжёлый») — спортивный снаряд для силовых упражнений.

