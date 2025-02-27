Гиря творит чудеса: это упражнение изменит ваше тело — узнайте, как именно!

Махи гирей — это универсальное и эффективное упражнение, которое можно включить в любую тренировку для всего тела. Оно сочетает кардио- и силовые нагрузки, помогая улучшить физическую форму и выносливость.
Как работают махи гирей?
Это упражнение задействует почти все основные группы мышц, включая ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы, корпус и широчайшие мышцы спины. Важно помнить, что основная сила должна исходить от нижней части тела, а не от рук, сообщает Women's Health.
Как выполнять махи гирей правильно?
Преимущества махов гирей
Типичные ошибки и как их исправить
Как выбрать правильный вес гири?
Начинающим рекомендуется использовать гири весом не менее 12 кг, но лучше начать с 15 кг. Если вы только начинаете, попробуйте становую тягу, чтобы укрепить мышцы кора.
Включение махов гирей в тренировку
Махи гирей — интенсивное упражнение, требующее времени на восстановление. Рекомендуется включать их в свою программу не более двух-трех раз в неделю, чередуя с другими упражнениями. Например, их можно сочетать с отжиманиями, планками и приседаниями в рамках HIIT-тренировки.
Переход на более сложные варианты
По мере увеличения силы можно перейти на махи одной рукой или двумя гирями. Это поможет разнообразить тренировку и усилить эффект.
Махи гирей — это мощное и эффективное упражнение для всего тела, которое поможет вам улучшить физическую форму, выносливость и силу. Главное — выполнять его правильно и давать мышцам достаточно времени на восстановление.
Ги́ря (от перс. girān — «тяжёлый») — спортивный снаряд для силовых упражнений.
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