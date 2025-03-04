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Забудьте о штанге и гирях! Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?

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Спорт

Подтягивание — функциональное упражнение, при выполнении которого работают различные групп мышц в верхней части тела. В первую очередь — широчайшая мышца спины, она проходит от середины спины до подмышек и лопаток.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

В зависимости от техники подтягивания бывают задействованы: трицепс, дельтовидная мышца плеча, большая круглая мышца, плечелучевая мышца, бицепс и большая грудная мышца.

Если вы будете три недели регулярно тренироваться, у вас заметно укрепляются мышцы рук и плеч, проработаются предплечья и плечи, а также увеличится сила верхней части корпуса и окрепнет сила хвата.

Из-за этого это упражнение — прекрасный вариант тренировок для скалолазов и альпинистов. Подтягивания помогут и в повседневной жизни: открывать банки, перетаскивать тяжести и прочее, пишет "СЭ".

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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