Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристический налог в Барселоне могут поднять в два раза
Одуванчик против вредителей — садоводы в восторге от этого способа
Забудьте о штанге и гирях! Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Простые правила ухода, которые помогут сохранить волосы свежими на несколько дней
Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева

Тело заметно изменится, если каждый день делать по 10 бёрпи: что произойдёт?

1:27
Спорт

Бёрпи — известное упражнение для сжигания жира. Оно состоит из прыжка, планки и отжимания. Его делают в ускоренном темпе для наибольшего эффекта.

Мужчина делает бёрпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи

Выполнить берпи можно в любом удобном месте, для него не нужны специальный инвентарь или контроль тренера.

При регулярном выполнении упражнения укрепится позвоночник, осанка станет более правильной, а болт в спине уйдут. Также вы сможете снять стресс и избавиться от нервного напряжения.

Как выполнять?

  • Поставьте ноги на ширину плеч, затем присядьте, а ладонями упирайтесь в пол.
  • Из такого положения необходимо встать в планку.
  • Далее опуститесь корпусом к полу, согнув локти и отожмитесь.
  • Верните ноги к рукам и подпрыгните вверх, сделав хлопок руками над головой.

Каждый человек от выполнения этого упражнения увидит разный результат. Он зависит от возраста, генетических особенностей, веса, уровня подготовки, частоты и длительности тренировок.

Делая по 10 берпи каждый день, вы сможете заметить изменения в теле, но, вероятнее всего, они будут не такие эффективные, пишет "СЭ".

Вы сможете разогреть мышцы и разогнать кровь. При регулярном выполнении у вас заметно укрепятся мышцы. Для более видимых результатов нужно увеличить количество повторов.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Одуванчик против вредителей — садоводы в восторге от этого способа
Забудьте о штанге и гирях! Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Простые правила ухода, которые помогут сохранить волосы свежими на несколько дней
Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева
Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью
Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.