Тело заметно изменится, если каждый день делать по 10 бёрпи: что произойдёт?

Бёрпи — известное упражнение для сжигания жира. Оно состоит из прыжка, планки и отжимания. Его делают в ускоренном темпе для наибольшего эффекта.
Выполнить берпи можно в любом удобном месте, для него не нужны специальный инвентарь или контроль тренера.
При регулярном выполнении упражнения укрепится позвоночник, осанка станет более правильной, а болт в спине уйдут. Также вы сможете снять стресс и избавиться от нервного напряжения.
Как выполнять?
Каждый человек от выполнения этого упражнения увидит разный результат. Он зависит от возраста, генетических особенностей, веса, уровня подготовки, частоты и длительности тренировок.
Делая по 10 берпи каждый день, вы сможете заметить изменения в теле, но, вероятнее всего, они будут не такие эффективные, пишет "СЭ".
Вы сможете разогреть мышцы и разогнать кровь. При регулярном выполнении у вас заметно укрепятся мышцы. Для более видимых результатов нужно увеличить количество повторов.
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
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