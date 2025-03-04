Тело заметно изменится, если каждый день делать по 10 бёрпи: что произойдёт?

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Бёрпи — известное упражнение для сжигания жира. Оно состоит из прыжка, планки и отжимания. Его делают в ускоренном темпе для наибольшего эффекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

Выполнить берпи можно в любом удобном месте, для него не нужны специальный инвентарь или контроль тренера.

При регулярном выполнении упражнения укрепится позвоночник, осанка станет более правильной, а болт в спине уйдут. Также вы сможете снять стресс и избавиться от нервного напряжения.

Как выполнять?

Поставьте ноги на ширину плеч, затем присядьте, а ладонями упирайтесь в пол.

Из такого положения необходимо встать в планку.

Далее опуститесь корпусом к полу, согнув локти и отожмитесь.

Верните ноги к рукам и подпрыгните вверх, сделав хлопок руками над головой.

Каждый человек от выполнения этого упражнения увидит разный результат. Он зависит от возраста, генетических особенностей, веса, уровня подготовки, частоты и длительности тренировок.

Делая по 10 берпи каждый день, вы сможете заметить изменения в теле, но, вероятнее всего, они будут не такие эффективные, пишет "СЭ".

Вы сможете разогреть мышцы и разогнать кровь. При регулярном выполнении у вас заметно укрепятся мышцы. Для более видимых результатов нужно увеличить количество повторов.

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

