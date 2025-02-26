Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка
"Нефть и газ — не проклятие, а преимущество": как Россия переосмысливает сырьевую стратегию.
Вместо 450 миль на солнце: почему Lightyear свернули производство электромобилей
Джорджеску был выпущен под подписку о невыезде
Новый подход США к решению долговых проблем
Неизвестные территории — Трамп заявил, что попытается помочь Украине вернуть ее земли
Секс на стороне не безопасен: новый штамм оспы стремительно распространяется половым путём
Резкое снижение курса криптовалюты ниже $85 тыс.
Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть

Месси начал душить тренера: футболиста оштрафовали за неспортивное поведение

0:41
Спорт

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси был наказан за неспортивное поведение.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Его с товарищем по команде оштрафовали по итогам домашнего матча регулярного чемпионата MLS с "Нью-Йорк Сити" за физическое воздействие на противника.

Лионель после матча начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой. Футболисту вручили желтую карточку. Но аргентинец не остановился! Он начал ругаться с тренером "Сити" Мехди Баллоуши и схватил его за шею.

А уругваец Луис Суарес в перерыве матча после перепалки схватил за шею защитника "Сити" Бирка Рису, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы
Наука и техника
Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Авто
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131 Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние материалы
Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть
Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай
Сны станут ярче, тревога уйдёт: неожиданный эффект лаврового листа
Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак
Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы
Гигантские кабачки: что нужно знать о подготовке почвы и удобрениях?
Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода
Активные инвестиции в золото остаются жизнеспособным вариантом
Как ускорить метаболизм и сжечь жир за месяц? 5 простых в применении советов
Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.