Месси начал душить тренера: футболиста оштрафовали за неспортивное поведение

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Футболист "Интер Майами" Лионель Месси был наказан за неспортивное поведение.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

Его с товарищем по команде оштрафовали по итогам домашнего матча регулярного чемпионата MLS с "Нью-Йорк Сити" за физическое воздействие на противника.

Лионель после матча начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой. Футболисту вручили желтую карточку. Но аргентинец не остановился! Он начал ругаться с тренером "Сити" Мехди Баллоуши и схватил его за шею.

А уругваец Луис Суарес в перерыве матча после перепалки схватил за шею защитника "Сити" Бирка Рису, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

