Из-за этого девушки стесняются носить бикини! Почему кожа становится дряблой на бёдрах?

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Зачастую у многих женщин внутренняя поверхность бедра становится слабой и дряблой. Почему так происходит, рассказал фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

Одной из причин является длительное сидение. Особенно ярко дряблость внутренней поверхности бедер заметна у девушек, когда они сидят, сведя колени вместе, а стопы ставят шире колен. В таком положении мышцы постепенно укорачиваются.

"Укороченные мышцы создают дряблость верхних тканей. Это как затянуть ремень на свободных брюках — будут складки около ремня, которые свободно двигаются, так же как и кожа на внутренней поверхности бедра", — цитирует Соломина "СЭ".

Также тренер считает, что на дряблость влияет и нарушенная работа мышц живота. Дело в том, что мышцы внутренней поверхности бедра входят в одну мышечную цепь со стопами, тазовым дном, мышцами живота и грудной клетки.

"Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. И это не менее частая причина дряблости внутренней поверхности бедра", — заключил эксперт.

Уточнения

Бики́ни (англ. Bikini) — открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов, один из которых прикрывает грудь, другой — пах и ягодицы.

