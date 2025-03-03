Вау! Сногсшибательной фигуры можно добиться за столько часов, проведённых в спортзале

Некоторые люди ради шикарной фигуры проводят в зале по полдня, а кто-то считает, что хватит и 10 минут. Сколько же времени нужно тренироваться, чтобы результат был заметен?
"15 минут — лучше, чем ничего. Но для того, чтобы накачаться или скинуть вес, этого недостаточно", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Инессу Тимошкину.
Эксперт уверена, что лучшим временем для тренировки в зале будет от 40 до 90 минут. Тайминг может немного меняться в зависимости от задач и типа нагрузок.
На занятия лучше приходить с достаточным запасом времени, чтобы без спешки переодеться и подготовиться. Однако растягивать на 3 часа свое занятие тоже не стоит.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
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