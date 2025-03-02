Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут

Эту мини-тренировку для пробуждения можно делать прямо на кровати. Вам понадобится 5-10 минут.

Фото: freepik утренняя зарядка

Упражнения для утренней зарядки:

Разминаем шею

Садимся на кровати, спина прямая.

Смотрим перед собой.

Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу.

Разминаем плечи

Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить.

Руки опущены вдоль туловища.

Делаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад.

Вертим туловищем

Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.

Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой.

Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук.

То же самое повторяем и в правую сторону.

Вращаем согнутыми руками

Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.

Кисти рук кладём на плечи.

Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.

Разминаем спину

Сидим на кровати со скрещёнными ногами.

Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой.

Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками.

После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны.

Повторяем так несколько раз.

Разминаем ноги

Ноги выпрямляем перед собой.

Тянем носки от себя.

После тянем их на себя.

Повторяем упражнение несколько раз.

Эти 5-10 минут с утра могут улучшить ваше настроение на день и самочувствие, пишет "Чемпионат".

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.



