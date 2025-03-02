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Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут

Спорт

Эту мини-тренировку для пробуждения можно делать прямо на кровати. Вам понадобится 5-10 минут.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Упражнения для утренней зарядки:

Разминаем шею

  • Садимся на кровати, спина прямая.
  • Смотрим перед собой.
  • Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу.

Разминаем плечи

  • Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить.
  • Руки опущены вдоль туловища.
  • Делаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад.

Вертим туловищем

  • Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
  • Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой.
  • Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук.
  • То же самое повторяем и в правую сторону.

Вращаем согнутыми руками

  • Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
  • Кисти рук кладём на плечи.
  • Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.

Разминаем спину

  • Сидим на кровати со скрещёнными ногами.
  • Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой.
  • Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками.
  • После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны.
  • Повторяем так несколько раз.

Разминаем ноги

  • Ноги выпрямляем перед собой.
  • Тянем носки от себя.
  • После тянем их на себя.
  • Повторяем упражнение несколько раз.

Эти 5-10 минут с утра могут улучшить ваше настроение на день и самочувствие, пишет "Чемпионат".

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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