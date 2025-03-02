Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут
Эту мини-тренировку для пробуждения можно делать прямо на кровати. Вам понадобится 5-10 минут.
Фото: freepik
утренняя зарядка
Упражнения для утренней зарядки:
Разминаем шею
- Садимся на кровати, спина прямая.
- Смотрим перед собой.
- Наклоняем голову то к левому, то к правому плечу.
Разминаем плечи
- Сидим с прямой спиной, ноги перед собой, можно скрестить.
- Руки опущены вдоль туловища.
- Делаем круговые движения плечами по несколько раз вперёд и назад.
Вертим туловищем
- Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
- Левой рукой опираемся на матрас за спиной, правой — перед собой.
- Поворачиваем туловище влево и слегка подталкиваем его с помощью рук.
- То же самое повторяем и в правую сторону.
Вращаем согнутыми руками
- Сидим на кровати с прямой спиной, ноги скрещены.
- Кисти рук кладём на плечи.
- Вращаем согнутыми руками несколько раз вперёд и назад.
Разминаем спину
- Сидим на кровати со скрещёнными ногами.
- Вытягиваем руки вперёд, сцепив кисти между собой.
- Спину скругляем, тянемся плечами вслед за руками.
- После этого выпрямляем спину и разворачиваем плечи в стороны.
- Повторяем так несколько раз.
Разминаем ноги
- Ноги выпрямляем перед собой.
- Тянем носки от себя.
- После тянем их на себя.
- Повторяем упражнение несколько раз.
Эти 5-10 минут с утра могут улучшить ваше настроение на день и самочувствие, пишет "Чемпионат".
Уточнения
У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру