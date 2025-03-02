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Талия 60 см! Добиться таких объемов можно с помощью этих чудо-упражнений

Спорт

За тонкой талией гонятся девушки, дело в том, что эта часть тела очень привлекает мужчин. Но что делать, если при всех стараниях в тренажёрном зале и правильном питании ярко выраженных "песочных часов" незаметно? Фитнес-тренер раскрыла секрет, как приблизиться к мечте с помощью тренировок.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

"Существенно сузить талию тренировками не получится, если она не узка от природы. Однако фитнес предлагает другое решение этой задачи. Мы моделируем фигуру "песочные часы" за счёт увеличения ягодиц и плеч", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Инессу Тимошкину.

Тренировка для тонкой талии

Касание руками ног

  • Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.
  • Руки вытягиваем вдоль туловища.
  • Поочерёдно дотягиваемся то правой рукой до правой ступни, то левой до левой.
  • Плечи и спина при этом слегка оторваны от пола.
  • Тренируемся полминуты.

Вытягивание противоположных рук и ног

  • Встаём на четвереньки, руки прямые, колени находятся строго под тазом.
  • Вытягиваем перед собой одну руку. Одновременно с этим противоположную ногу отводим назад и приподнимаем вверх.
  • Возвращаем руку и ногу на место.
  • Затем повторяем то же самое с другими рукой и ногой.
  • Делаем упражнение 30 секунд.

Скручивания

  • Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.
  • Держим руки за головой.
  • Поднимаем корпус так, чтобы поясница не отрывалась от пола.
  • Делаем упражнение 30 секунд.

Скалолаз

  • Встаём в упор лёжа.
  • Сперва сгибаем левую ногу и подтягиваем её к корпусу.
  • Возвращаем ногу на место.
  • Повторяем то же самое с правой ногой.
  • Делаем упражнение 30 секунд.

Планка со втягиванием живота

  • Встаём в упор лёжа. Спину держим прямо.
  • Делаем глубокий вдох, при этом втягивая живот и скругляя спину.
  • Принимаем исходное положение.
  • Делаем упражнение 30 секунд.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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