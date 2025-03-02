Этот гаджет поможет полюбить спорт: как техника мотивирует на тренировки?

Умные браслеты, смарт-часы, фитнес-трекеры — всё больше разных гаджетов мотивирует людей соблюдать здоровый образ жизни и подталкивает к занятиям спортом.
Однако во многих случаях вместо помощи гаджеты обрушивают тонны сухой и неточной статистики. Как выбрать полезный и одновременно стильный гаджет, которому можно доверить мониторинг здоровья?
Опытный бегун прошел честный тестинг с умными часами. Вот, что он рассказал:
"Для тех, кто хочет, чтобы бег был простым, приносил удовольствие, а необходимая информация о тренировках преподносилась в удобной форме, WATCH GT Runner — это идеальное решение. За 5 дней жизни с ними успел испытать ряд их функций и пробежать чуть больше 60 километров", — цитирует "Чемпионат" атлета Владимира Щеблыкина.
Как помогают часы?
Во время тренировки они демонстрируют множество показателей, начиная с базовых (пульс, дистанция, калории) и заканчивая теми, что пригодятся даже продвинутым спортсменам: каденс (количество шагов в минуту), коэффициент аэробной и анаэробной нагрузки, максимальное потребление кислорода (VO2Max).
Существуют гаджеты под конкретные цели: бег на длинные дистанции, интервальный бег и другие.
По словам атлета, главная проблема людей, которые начинают бегать — они не чувствуют свой организм, а потому каждая пробежка превращается в соревнование или битву на выживание.
"В конечном итоге с таким подходом бег полюбить практически невозможно. В мобильном приложении специального гаджета есть целые программы тренировок для новичков и более опытных бегунов", — заключил он.
Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.