Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные

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Всего 10 минут нужно для того, чтобы увидеть результат от бега на работу мозга. К такому выводу пришли японские учёные.

Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег

Многие знают, что бег способствует улучшению настроения. Наука это только подтверждает — короткая пробежка в лёгком темпе помогает справиться с душевным напряжением и тревогой, облегчает переживания и улучшает настроение, сообщает "Чемпионат".

Оказалось, что физические упражнения улучшают исполнительные функции — те, которые мы используем ежедневно. Например, контролируем, планируем, достигаем поставленных целей.

Исследователи считают, что бег усиливает кровоток в тех областях головного мозга, которые отвечают за эти процессы, так как пробежка требует сосредоточенности для координации и баланса.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



