Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две ложки этого средства на литр воды и комнатные цветы будут расти в разы быстрее
Бои в Часовом Яре: ВСУ перебрасывают резервы, заявил Денис Пушилин
Новошахтинск подвергся атаке БПЛА ВСУ, силы ПВО РФ сработали успешно
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
Чем грозит кормление собаки перед сном: неожиданные последствия
Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает

Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные

0:51
Спорт

Всего 10 минут нужно для того, чтобы увидеть результат от бега на работу мозга. К такому выводу пришли японские учёные.

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Многие знают, что бег способствует улучшению настроения. Наука это только подтверждает — короткая пробежка в лёгком темпе помогает справиться с душевным напряжением и тревогой, облегчает переживания и улучшает настроение, сообщает "Чемпионат".

Оказалось, что физические упражнения улучшают исполнительные функции — те, которые мы используем ежедневно. Например, контролируем, планируем, достигаем поставленных целей.

Исследователи считают, что бег усиливает кровоток в тех областях головного мозга, которые отвечают за эти процессы, так как пробежка требует сосредоточенности для координации и баланса.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы
Красота и стиль
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы Аудио 
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
Чем грозит кормление собаки перед сном: неожиданные последствия
Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает
Забудьте о твёрдом сыре: 4 способа сделать сливочный сыр идеально мягким для любого рецепта
Сон и жидкость: Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять питьем перед сном
Земля вращается быстрее: Мир готовится к отрицательной секунде
Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.