Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение
Электропоезд избавит туристов от пробок на границе
Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех
Соль против гнили: раскрыт секрет весенней обработки яблонь — урожай удивит!
Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать
Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать
Политическая интрига: Зеленский не стал исключать своего участия в президентских выборах на Украине
Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным

Как улучшить результат в беге? Вам помогут 5 полезных асан из йоги

4:42
Спорт

Какие упражнения из йога-практик полезно делать бегунам после пробежки? Расскажем в этом материале.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Эти упражнения помогут эффективно снять напряжение в тех точках, которые больше всего напрягаются в беге.

Поза пирамиды

  • Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину примерно двух шагов друг от друга. Плавно разверните таз, стопы и корпус влево.
  • На выдохе опустите корпус вниз, стараясь прикоснуться лбом к голени, но не меняя положения ступней. Наклон выполняется не головой, а грудной клеткой и диафрагмой, положите обе руки рядом с ногами на пол.
  • Важно правильно выстроить положение таза: бедро правой ноги направлено внутрь, а левой (к которой выполняется наклон) — наружу.
  • Останьтесь в асане на пять дыхательных циклов. Старайтесь расслабить шею и максимально вытянуть позвоночник.
  • Со вдохом поднимитесь, вернитесь в исходное положение с широко расставленными ногами, поверните корпус в другую сторону и выполните наклон к другой ноге.

Широкая стойка с наклоном вперёд

  • Поставьте ноги приблизительно на ширину 135-150 см, слегка заверните носки внутрь.
  • Расположите кисти рук на талии, подтяните коленные чашечки вверх и с выдохом, сохраняя прямые ноги, наклонитесь вперёд, опустите ладони на пол на ширине плеч и по возможности на одной линии с ногами.
  • Сделайте вдох, полностью вытяните спину, формируя лёгкий поясничный прогиб, и поднимите голову.
  • С выдохом наклонитесь ещё ниже, уходя макушкой головы на линию ног. Если голова касается пола, то рекомендуется поставить стопы немного уже — это позволяет позвоночнику больше вытянуться в конечном положении.
  • Останьтесь в позе на пять дыхательных циклов. Дышите равномерно и глубоко, пишет "Чемпионат".
  • Не меняя положения ног, передвигаем кисти рук на правую ногу — либо захват за лодыжку, либо выше, не перетягиваем ноги, натяжение должно быть комфортное, и в этом положении остаёмся на пять дыхательных циклов.
  • Далее переводим руки на левую ногу и повторяем. Возвращаем руки по центру.
  • С вдохом поднимаем голову и возвращаемся в вертикальное положение.

Поза ящерицы

  • Из положения нижнего выпада на правую ногу отведите правую стопу немного вправо, опустите корпус в наклон к полу так, чтобы бедро передней ноги оказалось параллельно полу и корпусу.
  • Поставьте левое колено на коврик, немного отодвинув его назад. Для комфорта под колено можно положить плед.
  • После плавного опускания таза сделайте шаг руками вперёд, выпрямляя спину и шею, отводя плечи назад. Зафиксируйте положение тела, если здесь уже достаточно натяжения. Сделайте пять ровных вдохов и выдохов.
  • Чтобы войти в более глубокое положение, согните руки в локтях и опуститесь на предплечья. Следите, чтобы спина была ровной, а грудь — раскрытой. Макушкой вытягивайтесь вперёд, плечи опускайте вниз, смотрите перед собой.
  • Усложнение асаны — оторвать колено от пола.
  • Выпрямите руки, вернитесь в исходное положение. Повторите на левую ногу.

Поза бабочки

  • Сядьте на пол с прямой спиной и прямыми ногами. Согните колени, соедините стопы вместе. Держа стопы руками, делайте движения бёдрами вверх и вниз с небольшой амплитудой в течение 30 секунд.
  • С выдохом разводите колени в стороны, уйдите в наклон с прямой спиной. Помогайте себе локтями. Стремитесь положить колени на пол, диафрагмой тянитесь к стопам. Задержитесь на пять дыхательных циклов.
  • На вдохе поднимитесь вверх и вернитесь в исходное положение.

Поза счастливого ребёнка

  • Лягте на спину, прижмите поясницу к коврику, натяните стопы на себя.
  • На вдохе подтяните колени к животу, захватите ладонями внешние края стоп. Разведите колени шире и медленно и мягко тяните колени к подмышкам.
  • Стопы направлены к потолку. Копчик прижат к коврику. Оставайтесь в этом положении, сделайте пять глубоких вдохов и выдохов. Можно мягко покачиваться из стороны в сторону, как счастливый ребенок.
  • На выдохе отпустите захват и вытяните ноги.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий
Еда и рецепты
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Последние материалы
Инфраструктура Арктики развивается: гостиницы и модули для туристов
Япония нарастила экспорт табачных изделий в Россию
Забудьте о мытье шкафов: этот копеечный лайфхак с фольгой упростит уборку
Как спать по 5 часов и чувствовать себя бодрым: секреты космонавтов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Жизнь кролика — это рулетка, но вы можете сделать ставку на долгие годы
Не ради шоу: Валиева ошеломила заявлением о смысле своих тренировок
Больше не перепутаете: жирные и взбитые сливки — в чём разница и как выбрать нужные
Непростые бамбуковые гурманы: как растительная диета влияет на поведение панд
Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.