Не всем легко выступать полуголыми: гимнасткам разрешили носить шорты

Гимнастки теперь смогут носить шорты. Эта новость была разослана по электронной почте всем женским клубам спортивной гимнастики в конце января.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Художественная гимнастика

Маленькая революция произошла в этом виде спорта, когда женщины были обязаны выступать в купальниках под страхом штрафа в 0,3 очка к итоговому результату.

До сих пор для освобождения от ответственности необходимо было подавать судьям запрос.

Небольшой отрезок ткани размером 10 сантиметров — именно такой размер шорт разрешается надевать поверх купальника гимнастки.

Карин Хьюгон — президент гимнастического клуба в Сен-Назере, в котором состоят более 370 человек заявил, что не всем гимнасткам легко показать себя. Особенно в период трансформации тела.

Решение приняла Французская Федерация гимнастики, которую впервые в ее истории возглавила женщина.

Эмили Кёниг, президент парижского гимнастического клуба, поддержала нововведение.

"Когда наступают месячные, действительно приятнее быть в шортах, чем в купальнике", — заявила она.

Тренировка станет более приятной для всех гимнастов.

Рафаэль Реми Лелё, парижский советник и активистка экофеминистского движения, видит больше свободы для женщин в спорте, а также больше равенства.

"Обычно мужчины десятилетиями могли носить шорты. Никому не приходило в голову надеть на них трико. Это просто форма восстановления и эволюции, которая движется в правильном направлении", — сказала она.

Кстати, по данным исследования, проведенного два года назад, каждая вторая девочка-подросток прекращает заниматься спортом из-за менструаций.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

