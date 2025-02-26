Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль укрепит позиции: эксперты дали прогноз на 2025 год
Американцы остались без важного продукта в меню: до чего довёл грипп в США?
6 мифов о зубах: правда ли, что сладкое вредно, а электрическая щетка чистит лучше
Шотландия против котов на свободе: как домашние питомцы могут потерять свои права
Идеальные цвета для кухни: 15 оттенков, которые дополнят белые шкафы
После 55 лет почувствуете себя на 25 лет моложе и подкачаетесь: 5 преимуществ бодибилдинга
Китайские инженеры создали самый быстрый электропоезд мира — встречайте CR450AF
Новые таможенные правила в России в 2025 году: ключевые изменения
Будут превосходные отношения с Россией: Трамп сделал заявление

Не всем легко выступать полуголыми: гимнасткам разрешили носить шорты

Спорт » Одиночные виды

Гимнастки теперь смогут носить шорты. Эта новость была разослана по электронной почте всем женским клубам спортивной гимнастики в конце января.

Художественная гимнастика
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Художественная гимнастика

Маленькая революция произошла в этом виде спорта, когда женщины были обязаны выступать в купальниках под страхом штрафа в 0,3 очка к итоговому результату.

До сих пор для освобождения от ответственности необходимо было подавать судьям запрос.

Небольшой отрезок ткани размером 10 сантиметров — именно такой размер шорт разрешается надевать поверх купальника гимнастки.

Карин Хьюгон — президент гимнастического клуба в Сен-Назере, в котором состоят более 370 человек заявил, что не всем гимнасткам легко показать себя. Особенно в период трансформации тела.

Решение приняла Французская Федерация гимнастики, которую впервые в ее истории возглавила женщина.

Эмили Кёниг, президент парижского гимнастического клуба, поддержала нововведение.

"Когда наступают месячные, действительно приятнее быть в шортах, чем в купальнике", — заявила она.

Тренировка станет более приятной для всех гимнастов.

Рафаэль Реми Лелё, парижский советник и активистка экофеминистского движения, видит больше свободы для женщин в спорте, а также больше равенства.

"Обычно мужчины десятилетиями могли носить шорты. Никому не приходило в голову надеть на них трико. Это просто форма восстановления и эволюции, которая движется в правильном направлении", — сказала она.

Кстати, по данным исследования, проведенного два года назад, каждая вторая девочка-подросток прекращает заниматься спортом из-за менструаций.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Садоводство, цветоводство
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале Аудио 
Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы
Наука и техника
Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние материалы
Не всем легко выступать полуголыми: гимнасткам разрешили носить шорты
Забытый суперфуд на вашей кухне: время пересмотреть свои перекусы
Дональд Трамп наблюдает за реакцией европейских стран: глава МИД Австрии сделал заявление
Выглядит дешево и старомодно: 7 ошибок, которые губят интерьер
Мышцы будут расти как на дрожжах! Что лучше — тренировка с собственным весом или тяжёлая атлетика?
В США NHTSA увольняет сотрудников на фоне расследования Tesla
В столице подожгли дверь московской квартиры Лёвы Би-2*
Вместо корги: королева Камилла выбрала щенка из приюта — трогательная история Моли
Протезы и реабилитация для ветеранов СВО: в Кемерове строят уникальный центр
Ваш термос держит тепло хуже, чем бабушкин чайник? Возможно, вы всё делаете не так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.