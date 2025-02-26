После 55 лет почувствуете себя на 25 лет моложе и подкачаетесь: 5 преимуществ бодибилдинга

Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда человек приходит в спортзал, его целью часто является изменение своего тела и достижение роста мышц и увеличения силы за счет сочетания силовых тренировок, диеты и отдыха. Однако тот, кто думает, что набор мышечной массы — единственное преимущество бодибилдинга, ошибается.

Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортсмен

По словам доктора Густаво Старлинга Торреса, бодибилдинг не ограничивается только эстетическими качествами. Это важная практика для укрепления организма, защиты от болезней и содействия физическому и психическому благополучию на всех этапах жизни, поскольку она обеспечивает совокупность очень важных преимуществ для более здоровой жизни.

Укрепление костей

С годами количество минералов, входящих в состав костей, имеет тенденцию к уменьшению. В таких случаях силовые тренировки являются отличным союзником, поскольку физические усилия, прилагаемые во время силовых тренировок, стимулируют отложение минералов в костях, увеличивая их плотность.

Силовую программу можно рекомендовать в качестве дополнительного подхода к образу жизни при лечении остеопороза или, в зависимости от случая, использовать в сочетании с другими методами лечения.

Улучшение здоровья суставов

Чтобы сохранить хорошее качество жизни и независимость на протяжении многих лет, крепкие суставы — лучший способ избежать беспокойства о сильной боли при выполнении простых повседневных задач.

Исследование, опубликованное в журнале Arthritis Care & Research в 2017 году, показало, что укрепление мышц, выстилающих суставы, с помощью силовых тренировок под руководством экспертов снижает последствия остеоартрита — хронического заболевания, вызывающего износ суставного хряща.

Силовые тренировки вносят значительный вклад в здоровье суставов, поскольку силовые упражнения улучшают стабильность суставов и уменьшают воспаление в них.

Хорошее психическое здоровье

Силовые тренировки помогают поддерживать хорошее психическое здоровье, поскольку уменьшают такие симптомы, как беспокойство и стресс, а также помогают лечить депрессию. Это происходит потому, что физическая активность в целом стимулирует выработку эндорфинов и других веществ, которые создают ощущение благополучия.

Потеря и поддержание веса

Одним из самых желанных результатов является потеря лишних килограммов и, что самое важное, поддержание сброшенного веса здоровым способом. А бодибилдинг способствует снижению веса не только за счет расхода калорий во время тренировок, но и за счет увеличения основного обмена веществ, то есть количества энергии, необходимого организму для поддержания жизненно важных функций. Это означает, что даже в состоянии покоя организм продолжает сжигать калории более быстрыми темпами.

Снижение риска хронических заболеваний

Бодибилдинг связан с профилактикой и контролем различных видов заболеваний. Исследования, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации в 2018 году, показали, что регулярные упражнения с отягощениями напрямую связаны со значительным снижением заболеваемости диабетом 2 типа, гипертонией и ожирением.

Регулярная практика повышает чувствительность организма к инсулину и помогает регулировать уровень глюкозы в крови, а также сжигать калории, что способствует здоровому составу тела.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

