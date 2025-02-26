Отбор в ФБР включает не только проверку биографии, но и серьёзные физические испытания. Одно из ключевых упражнений — подъёмы корпуса, которые требуют силы, выносливости и правильной техники. Кандидаты в возрасте 23-37 лет должны выполнить нормативы, чтобы набрать минимальные 12 баллов из четырёх тестов: пресс, отжимания, спринт на 300 метров и бег на 2 км.
Кандидат ложится на спину, согнув колени под 90 градусов. Партнёр фиксирует стопы, а руки скрещиваются на груди. Задача — поднять корпус до касания локтями середины бёдер и вернуться в исходное положение, не отрывая таз от пола. Упражнение выполняется в течение минуты: пауза означает завершение теста.
Бывший инструктор ВМС рекомендует:
Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности США. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.