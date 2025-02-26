Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Забудьте о соде и уксусе: это средство удалит любые пятна с одежды за секунды
Белое вино может быть более опасным для здоровья, чем красное
Хотите волосы, как у Рапунцель? Тогда омлет и рыба, а не чипсы и кола
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности
Вас остановил инспектор? Вот фразы, после которых он потеряет к вам интерес
Не переживайте за макияж на свадьбе: косметика, которая спасёт вас в любой момент
Акробат без диплома: маленький, но мощный робот-гуманоид выполняет сальто вперёд

Планка и растяжка: Что добавить к тренировкам пресса

Тест ФБР на пресс: Сможете выполнить норматив?
Спорт

Отбор в ФБР включает не только проверку биографии, но и серьёзные физические испытания. Одно из ключевых упражнений — подъёмы корпуса, которые требуют силы, выносливости и правильной техники. Кандидаты в возрасте 23-37 лет должны выполнить нормативы, чтобы набрать минимальные 12 баллов из четырёх тестов: пресс, отжимания, спринт на 300 метров и бег на 2 км.

FBI SWAT
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army Materiel Command, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
FBI SWAT

Техника выполнения упражнения

Кандидат ложится на спину, согнув колени под 90 градусов. Партнёр фиксирует стопы, а руки скрещиваются на груди. Задача — поднять корпус до касания локтями середины бёдер и вернуться в исходное положение, не отрывая таз от пола. Упражнение выполняется в течение минуты: пауза означает завершение теста.

Нормативы для мужчин и женщин

  1. Женщины: 35 повторений — 1 балл, менее 30 — минус 2 балла;
  2. Мужчины: 38 повторений — 1 балл, менее 32 — минус 2 балла;
  3. Максимальные 10 баллов даются за 57 подъёмов за минуту (примерно 1,1 повторения в секунду). Для сравнения, мировой рекорд Гиннесса — 71 раз за 60 секунд.

Требования других ведомств

  • ЦРУ: 27 повторений для всех кандидатов.
  • МВД США: 32 подъёма корпуса.

Советы по подготовке

Бывший инструктор ВМС рекомендует:

  1. Умножить максимальное количество повторений за минуту на три.
  2. Выполнять этот объём ежедневно в течение 10 дней.
  3. Делать подходы по 20-25 раз за 30 секунд. Дополнительно стоит укреплять мышцы кора планкой и растягивать сгибатели бёдер, спину и пресс.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности США. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент
Авто
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент Аудио 
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Садоводство, цветоводство
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Забудьте о соде и уксусе: это средство удалит любые пятна с одежды за секунды
Белое вино может быть более опасным для здоровья, чем красное
Хотите волосы, как у Рапунцель? Тогда омлет и рыба, а не чипсы и кола
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности
Вас остановил инспектор? Вот фразы, после которых он потеряет к вам интерес
Не переживайте за макияж на свадьбе: косметика, которая спасёт вас в любой момент
Акробат без диплома: маленький, но мощный робот-гуманоид выполняет сальто вперёд
Глобальное потепление вмешалось в жизнь кузнечиков. Теперь они не знают, в какую сторону расти
Беременная Ида Галич рассекретила пол своего малыша
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.