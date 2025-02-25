Эндорфины без спортзала

От офиса до дома: Почему лестница полезнее лифта

Подъем по лестнице — это не только повседневная необходимость, но и эффективная тренировка. Исследования показывают, что регулярное преодоление ступеней улучшает физическую форму, укрепляет сердце и даже способствует долголетию. В отличие от посещения спортзала, такой формат активности доступен каждому и не требует специального оборудования.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Почему лестница заменяет тренировки?

Преодоление этажей задействует основные группы мышц: ягодицы, бёдра, икры, кор. В зависимости от темпа, это может быть как аэробная нагрузка, улучшающая выносливость, так и интервальная — для развития силы. Например, быстрый подъём с последующим спуском в умеренном ритме сравнивают с высокоинтенсивными тренировками (HIIT).

Сжигание калорий и контроль веса

Согласно данным Калифорнийского университета, человек весом 68 кг за час ходьбы по лестнице тратит около 432 ккал. Интервальный подход (рывок вверх + медленный спуск) ускоряет жиросжигание, сохраняя мышечную массу. Для заметного результата эксперты советуют ежедневно преодолевать 5 этажей — это снижает риск инсульта и инфаркта.

Дополнительные преимущества

Укрепление костей: Нагрузка стимулирует плотность костной ткани, предотвращая остеопороз;

Баланс и координация: Особенно важны для пожилых людей, снижая риск падений;

Психологическая польза: Активность повышает уровень эндорфинов, борясь со стрессом.

С чего начать?

Новичкам рекомендуется начинать с 3-6 этажей в день (по 10-15 ступеней каждый). Постепенно увеличивайте нагрузку, ориентируясь на самочувствие. Как отмечает кардиолог Бенджамин Будро, ключевой фактор — регулярность, а не интенсивность.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

