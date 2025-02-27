Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верят в его талант: Патрик Шварценеггер рассказал, какую злую шутку сыграло с ним имя знаменитого отца
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе
Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления
Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения
Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера
Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их

Страшно делать становую тягу? Вы просто не знаете этих правил

1:47
Спорт

Становая тяга считается сложным, но очень эффективным упражнением. Однако многие опасаются, что оно может навредить пояснице. В реальности ключевым фактором безопасности является правильная техника. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". При соблюдении всех рекомендаций становая тяга не только не вредит спине, но и помогает укрепить её.

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

Почему говорят, что становая тяга опасна?

Распространено мнение, что становая тяга перегружает поясницу и вызывает травмы. Однако это происходит в основном из-за ошибок в технике или неподходящего веса. Новичкам рекомендуется начинать с бодибара или пустого грифа, а затем постепенно увеличивать нагрузку.

Чем полезна становая тяга?

  • Развитие крупных мышц — упражнение задействует ягодицы, бёдра и мышцы кора. Некоторые исследования даже показывают, что становая тяга включает в работу мышцы ног эффективнее, чем приседания.
  • Уменьшение болей в пояснице — при грамотном выполнении упражнение укрепляет мышцы спины, снижая дискомфорт.
  • Укрепление костей — силовые тренировки увеличивают минеральную плотность костей и снижают риск остеопороза.

Как выполнять становую тягу безопасно?

  • Чтобы получить пользу и избежать травм, важно:
  • Выбирать адекватный вес и не перегружать себя.
  • Следить за положением спины — она должна оставаться прямой.
  • Контролировать движение, избегая рывков.
  • Начинать с тренером, если есть сомнения в технике.

При правильном подходе становая тяга — одно из лучших упражнений для силы, здоровья и выносливости.

Уточнения

Становая тя́га - базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка
Шоу-бизнес
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Последние материалы
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе
Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине
Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения
Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера
Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их
Туристам предстоит адаптироваться: новые ограничения на провоз багажа от Turkish Airlines
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.