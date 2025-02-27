Становая тяга считается сложным, но очень эффективным упражнением. Однако многие опасаются, что оно может навредить пояснице. В реальности ключевым фактором безопасности является правильная техника. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". При соблюдении всех рекомендаций становая тяга не только не вредит спине, но и помогает укрепить её.
Распространено мнение, что становая тяга перегружает поясницу и вызывает травмы. Однако это происходит в основном из-за ошибок в технике или неподходящего веса. Новичкам рекомендуется начинать с бодибара или пустого грифа, а затем постепенно увеличивать нагрузку.
При правильном подходе становая тяга — одно из лучших упражнений для силы, здоровья и выносливости.
Становая тя́га - базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.