Страшно делать становую тягу? Вы просто не знаете этих правил

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Становая тяга считается сложным, но очень эффективным упражнением. Однако многие опасаются, что оно может навредить пояснице. В реальности ключевым фактором безопасности является правильная техника. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". При соблюдении всех рекомендаций становая тяга не только не вредит спине, но и помогает укрепить её.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тяга со штангой

Почему говорят, что становая тяга опасна?

Распространено мнение, что становая тяга перегружает поясницу и вызывает травмы. Однако это происходит в основном из-за ошибок в технике или неподходящего веса. Новичкам рекомендуется начинать с бодибара или пустого грифа, а затем постепенно увеличивать нагрузку.

Чем полезна становая тяга?

Развитие крупных мышц — упражнение задействует ягодицы, бёдра и мышцы кора. Некоторые исследования даже показывают, что становая тяга включает в работу мышцы ног эффективнее, чем приседания.

Уменьшение болей в пояснице — при грамотном выполнении упражнение укрепляет мышцы спины, снижая дискомфорт.

Укрепление костей — силовые тренировки увеличивают минеральную плотность костей и снижают риск остеопороза.

Как выполнять становую тягу безопасно?

Чтобы получить пользу и избежать травм, важно:

Выбирать адекватный вес и не перегружать себя.

Следить за положением спины — она должна оставаться прямой.

Контролировать движение, избегая рывков.

Начинать с тренером, если есть сомнения в технике.

При правильном подходе становая тяга — одно из лучших упражнений для силы, здоровья и выносливости.

Уточнения

Становая тя́га - базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.

