Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Трещат по швам": в Курской области подразделения ВСУ теряют устойчивость
Не важно, сколько лет машине, пока она не привлекла внимание инспектора
Пиво Guinness и тайна виллы: раскрываем секреты готического замка в Будапеште
Новая жизнь – новая форма: как восстановиться после родов без вреда для здоровья
Блокировала звонки: актриса Шанина рассказала, как Хабенский обрывал ей телефон, а она думала, что это мошенник
Как превратить жесткие полотенца в мягкие и пушистые с помощью всего двух ингредиентов
Летающие машины больше не миф — первый полёт доказал, что будущее уже наступило
Этот постный пирог с капустой исчезает со стола моментально: даже дети просят добавки
Стабильный пассивный доход: как и куда вложить средства

Спина, как у супергероя: 9 движений, которые создадут внушительный силуэт

Спорт

Трапециевидные мышцы придают телу мужественный вид и играют важную роль в стабилизации лопаток при движениях рук. Они контролируют движение плечевого пояса и способствуют поддержанию хорошей осанки. Эти мышцы простираются от основания черепа до нижней части верхней спины и имеют ширину, сопоставимую с лопатками.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Трапеции делятся на верхнюю, среднюю и нижнюю части, каждая из которых выполняет свои функции. Верхние трапеции поднимают и вращают лопатки, а также способствуют разгибанию и боковому сгибанию головы и шеи. Средние трапеции сводят лопатки, в то время как нижние опускают и вращают их вверх.

9 лучших упражнений для мощных трапеций: полная программа тренировок

Мы собрали 9 самых эффективных упражнений, которые помогут вам добиться желаемого результата. 

1. Фермерская прогулка

Укрепите всё тело и накачайте трапеции с помощью этого простого, но эффективного упражнения. 

Как выполнять:

1. Установите штангу в стойку на уровне чуть выше колен.
2. Держите спину прямой, возьмитесь за штангу и подайте бедра вперед, вставая.
3. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
4. Сделайте 3-4 подхода по 2-6 повторений с тяжелым весом. Закончите подходом из 10-12 повторений с легким весом. Отдыхайте 3-5 минут между тяжелыми и 2 минуты между легкими подходами.

2. Становая тяга с шестигранным грифом

Комплексное упражнение для всего тела, идеально подходящее для развития трапеций и верхней части спины. Узнайте, как правильно распределить нагрузку и избежать травм.

Как выполнять:

1. Наклонитесь и возьмитесь за штангу с шириной рук в два раза больше плеч.
2. Сохраняйте спину в нейтральном положении и начинайте движение ногами и бедрами.
3. Выполните 3-5 подходов по 3-8 повторений с отдыхом 2-4 минуты.

3. Подъёмы штанги на плечи  

Классическое упражнение, отлично стимулирующее рост трапеций. Узнайте секреты правильной техники и оптимальной нагрузки.

Как выполнять:

  1. Встаньте, ноги на ширине плеч.
  2. Удержите штангу на плечах, ладони смотрят вперед.
  3. На вдохе поднимите штангу вверх, выпрямляя руки.
  4. На выдохе верните штангу в исходное положение.
  5. Повторите 8-12 раз за 3-4 подхода.

4. Рывок со штангой

Развивайте взрывную силу и максимизируйте рост трапеций с помощью этого динамичного упражнения. 

Как выполнять:

  1.  Встаньте с штангой перед собой, ноги на ширине плеч.
  2. Убедитесь, что штанга лежит на полу.
  3. Поднимите штангу с помощью мощного движения ног и бедер, вставляя руки под штангу.
  4. Зафиксируйте штангу над головой, затем осторожно опустите ее в исходное положение.
  5. Выполните 3-5 подходов по 5-8 повторений.

5. Приседания со штангой над головой 

Уникальная техника, активизирующая трапеции во время приседаний. Узнайте, как правильно сохранить равновесие и добиться максимального эффекта.

Как выполнять:

  1.  Начните со стойки с штангой на плечах или над головой.
  2. Убедитесь, что штанга надежно зафиксирована.
  3. Присядьте, удерживая спину прямой, опуская колени.
  4. Вернитесь в исходное положение, поднимая штангу над головой.
  5. Выполните 4-6 подходов по 6-10 повторений.

6. Становая тяга рывковым хватом  

Широкий хват создает большее напряжение в верхней части спины, увеличивая диапазон движений.

Как выполнять:

1. Наклонитесь и возьмитесь за штангу с шириной рук в два раза больше плеч.
2. Сохраняйте спину в нейтральном положении и начинайте движение ногами и бедрами.
3. Выполните 3-5 подходов по 3-8 повторений с отдыхом 2-4 минуты.

7. Тяга в стойке  

Напряжение в спине при этом упражнении помогает развить трапеции.

Как выполнять:

  1. Встаньте, ноги на ширине плеч, штанга перед вами.
  2. Наклонитесь, сохраняя спину прямой, и возьмитесь за штангу.
  3. Поднимите штангу к животу, сводя лопатки и напрягая спину.
  4. Опустите штангу в исходное положение, контролируя движение.
  5. Выполните 3-5 подходов по 6-10 повторений.

8. Тяжелые приседания со штангой  

Это упражнение активно задействует верхнюю часть спины и трапециевидные мышцы.

Как выполнять:

1. Поднимите штангу на грудь или снимите со стойки.
2. Частично присядьте и одним движением поднимите вес над головой.
3. Задержитесь в верхнем положении на несколько секунд.
4. Рекомендуется 4-7 подходов по 1-5 повторений с отдыхом 2-5 минут между подходами.

9. Шраги со штангой 

Избегайте распространенных ошибок и максимизируйте рост трапеций. Узнайте, как правильно выполнять шраги для безопасной и эффективной тренировки. 

Как выполнять:

  1. Встаньте, ноги на ширине плеч, штанга спереди или сзади.
  2. Поднимайте плечи к ушам, сосредоточив внимание на работе трапеций.
  3. Задержитесь в верхнем положении на секунду, затем опустите плечи вниз.
  4. Повторите 10-15 раз за 3-4 подхода, избегая резких движений.

Сделайте три-пять подходов по три-восемь повторений с отдыхом между подходами в две-четыре минуты.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Экономика и бизнес
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике Аудио 
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Авто
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131 Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Теракт в Крокусе не привёл к радикальным изменениям в миграционной политике РФ Любовь Степушова Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья Игорь Буккер
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Последние материалы
Дешевое средство от комаров, для которого нужны только лимон и лавровый лист
Стопка поношенной одежды? Попробуйте это простое решение и избавьтесь от беспорядка!
Рубль готовится к падению: эксперты предсказывают 100 рублей за доллар уже летом
Спина, как у супергероя: 9 движений, которые создадут внушительный силуэт
Илон Маск, хумус и долларовый дождь: что показал Трамп в ролике о будущем Газы?
Лови волну: НАСА показало загадочные кадры космической "доски для серфинга", пролетающей у Луны
Выращиваем экзотику на севере: от персиков до грецких орехов — что подойдет для вашего сада
Новый взгляд на перманентный макияж: тренды, которые стоит попробовать
Пенсия мечты — 50 тысяч: реально ли получить такую выплату?
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.