Спина, как у супергероя: 9 движений, которые создадут внушительный силуэт

Трапециевидные мышцы придают телу мужественный вид и играют важную роль в стабилизации лопаток при движениях рук. Они контролируют движение плечевого пояса и способствуют поддержанию хорошей осанки. Эти мышцы простираются от основания черепа до нижней части верхней спины и имеют ширину, сопоставимую с лопатками.
Трапеции делятся на верхнюю, среднюю и нижнюю части, каждая из которых выполняет свои функции. Верхние трапеции поднимают и вращают лопатки, а также способствуют разгибанию и боковому сгибанию головы и шеи. Средние трапеции сводят лопатки, в то время как нижние опускают и вращают их вверх.
Мы собрали 9 самых эффективных упражнений, которые помогут вам добиться желаемого результата.
Укрепите всё тело и накачайте трапеции с помощью этого простого, но эффективного упражнения.
Как выполнять:
1. Установите штангу в стойку на уровне чуть выше колен.
2. Держите спину прямой, возьмитесь за штангу и подайте бедра вперед, вставая.
3. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
4. Сделайте 3-4 подхода по 2-6 повторений с тяжелым весом. Закончите подходом из 10-12 повторений с легким весом. Отдыхайте 3-5 минут между тяжелыми и 2 минуты между легкими подходами.
Комплексное упражнение для всего тела, идеально подходящее для развития трапеций и верхней части спины. Узнайте, как правильно распределить нагрузку и избежать травм.
Как выполнять:
1. Наклонитесь и возьмитесь за штангу с шириной рук в два раза больше плеч.
2. Сохраняйте спину в нейтральном положении и начинайте движение ногами и бедрами.
3. Выполните 3-5 подходов по 3-8 повторений с отдыхом 2-4 минуты.
Классическое упражнение, отлично стимулирующее рост трапеций. Узнайте секреты правильной техники и оптимальной нагрузки.
Как выполнять:
Развивайте взрывную силу и максимизируйте рост трапеций с помощью этого динамичного упражнения.
Как выполнять:
Уникальная техника, активизирующая трапеции во время приседаний. Узнайте, как правильно сохранить равновесие и добиться максимального эффекта.
Как выполнять:
Широкий хват создает большее напряжение в верхней части спины, увеличивая диапазон движений.
Как выполнять:
1. Наклонитесь и возьмитесь за штангу с шириной рук в два раза больше плеч.
2. Сохраняйте спину в нейтральном положении и начинайте движение ногами и бедрами.
3. Выполните 3-5 подходов по 3-8 повторений с отдыхом 2-4 минуты.
Напряжение в спине при этом упражнении помогает развить трапеции.
Как выполнять:
Это упражнение активно задействует верхнюю часть спины и трапециевидные мышцы.
Как выполнять:
1. Поднимите штангу на грудь или снимите со стойки.
2. Частично присядьте и одним движением поднимите вес над головой.
3. Задержитесь в верхнем положении на несколько секунд.
4. Рекомендуется 4-7 подходов по 1-5 повторений с отдыхом 2-5 минут между подходами.
Избегайте распространенных ошибок и максимизируйте рост трапеций. Узнайте, как правильно выполнять шраги для безопасной и эффективной тренировки.
Как выполнять:
Сделайте три-пять подходов по три-восемь повторений с отдыхом между подходами в две-четыре минуты.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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