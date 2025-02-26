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Здоровый вес без диет: 6 движений, которые запустят сжигание жира мгновенно

2:56
Спорт

Сбалансированное питание и физическая активность крайне важны для поддержания как физического, так и психического здоровья. Поддержание нормального веса является ключевым аспектом этого процесса. Понятие здорового веса весьма индивидуально и может зависеть от множества факторов, таких как генетика, тип телосложения, возраст и общее самочувствие.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Поддержание здорового веса — один из самых эффективных способов заботиться о своём здоровье. Избыточный или недостаточный вес может увеличить риск возникновения различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, диабета 2 типа, инсульта и некоторых видов рака. Чрезмерно низкий вес может привести к ослаблению иммунной системы, повреждению костей, недостатку необходимых питательных веществ и проблемам с фертильностью.

Тренировка из 6 шагов для похудения

1. Разминка

Лёгкий бег или прыжки через скакалку помогут подготовить мышцы к предстоящей нагрузке.

2. Бёрпи (60 секунд)

Это упражнение затрагивает практически все группы мышц и состоит из трёх элементов: планки, отжимания и прыжка. Бёрпи актуально для:

  •  квадрицепсов;
  •  бицепсов;
  •  грудных мышц;
  •  ягодичных мышц;
  •  брюшного пресса;
  •  мышц спины;
  •  плеч.

3. Неспешная ходьба (30 секунд)

Этот вид активности способствует сжиганию жира и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, активируя:

  •  заднюю поверхность и квадрицепсы бедра;
  •  большую ягодичную мышцу;
  •  икроножные мышцы;
  •  пресс, бицепсы и трицепсы рук, дельты;
  •  мышцы кора.

4. Приседания с выпрыгиванием (60 секунд)

Упражнение направлено на проработку нижней части тела, включая:

  •  большую ягодичную мышцу;
  •  квадрицепсы;
  •  бицепсы бедра;
  •  приводящие мышцы;
  •  икроножные мышцы;
  •  прямую мышцу пресса.

После этого снова выполните неспешную ходьбу в течение 30 секунд.

5. Скалолаз (60 секунд)

Это упражнение нагружает несколько мышечных групп, не требует дополнительного оборудования и сжигает много калорий. В него вовлечены:

  •  мышцы кора;
  •  руки;
  •  плечи;
  •  грудь;
  •  ноги.

После этого повторите недолгое неспешное движение еще 30 секунд.

6. Конькобежец (60 секунд)

Это упражнение воздействует на:

  •  четырёхглавую мышцу бедра;
  •  широкую мышцу бедра;
  •  большую ягодичную мышцу.

После завершения одного круга упражнений отдохните минуту и повторите всё снова. В итоге должно получиться два цикла. Не забывайте разогреваться перед тренировкой и иногда устраивать дни для восстановления.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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