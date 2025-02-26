Сжигайте тысячи калорий без тренажёров: простой метод от фитнес-эксперта

Определение необходимого объёма физической активности отчасти зависит от ваших целей. Например, регулярное сжигание около тысячи дополнительных калорий в неделю во время тренировок может способствовать долголетию. Полчаса ходьбы несколько раз в неделю достаточно, чтобы значительно снизить риск рака толстой кишки и диабета. Однако стоит помнить, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше ваше здоровье.
Доктор медицинских наук Джонатан Л. Гельфанд выделил десять плюсов, которые приносит регулярная физическая активность:
Фитнес-блогер Арсений Ким предложил короткую тренировку без необходимости в инвентаре. По его словам, с ней сможет справиться каждый, независимо от физической подготовки. Блогер уточнил, что в рамках этой интервальной тренировки каждое упражнение выполняется в течение 45 секунд, с 15 секундами отдыха между ними. Всего включает пять упражнений, что делает один раунд пятиминутным. Поскольку нужно выполнить как минимум четыре подхода, весь процесс занимает около двадцати минут.
1. Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки опустите вдоль тела.
2. Прыжком разведите ноги в стороны, а руки поднимите над головой.
3. Вернитесь в исходное положение.
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.
2. Перейдите в упор присев, ладони перед коленями.
3. Затем прыжком перейдите в упор лежа.
4. Снова прыжком вернитесь в присед.
5. Выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.
1. Встаньте прямо, ноги вместе или немного разведённые.
2. Вытяните предплечья вперёд.
3. Начните бежать на месте, поднимая колени так, чтобы бедра были параллельны полу.
1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
2. Опуститесь в присед так, чтобы бедра стали параллельны полу.
3. Соедините руки в замок перед грудью.
4. Следите, чтобы колени двигались в том же направлении, что и носки.
5. Вернитесь в исходное положение.
1. Встаньте прямо, ноги вместе или немного разведены.
2. Согните руки, как при беге, или уберите их на пояс.
3. Начните бежать на месте, высоко поднимая пятки, стараясь коснуться ими ягодиц.
Вы сможете регулировать нагрузку интенсивностью и скоростью выполнения упражнений, сообщает Mentoday.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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