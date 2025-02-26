Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот китайский кроссовер удивляет дважды: сначала ценой, потом особенностями
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках

Сжигайте тысячи калорий без тренажёров: простой метод от фитнес-эксперта

3:21
Спорт

Определение необходимого объёма физической активности отчасти зависит от ваших целей. Например, регулярное сжигание около тысячи дополнительных калорий в неделю во время тренировок может способствовать долголетию. Полчаса ходьбы несколько раз в неделю достаточно, чтобы значительно снизить риск рака толстой кишки и диабета. Однако стоит помнить, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше ваше здоровье.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

Доктор медицинских наук Джонатан Л. Гельфанд выделил десять плюсов, которые приносит регулярная физическая активность:

  •  снижение уровня холестерина,
  •  уменьшение триглицеридов,
  •  снижение риска возникновения высокого кровяного давления,
  •  уменьшение воспалительных процессов,
  •  улучшение здоровья сосудов,
  •  снижение вероятности развития диабета,
  •  защита от рака толстой кишки,
  •  укрепление костей,
  •  помощь в снижении веса,
  •  увеличение продолжительности жизни.

5 упражнений для домашней тренировки

Фитнес-блогер Арсений Ким предложил короткую тренировку без необходимости в инвентаре. По его словам, с ней сможет справиться каждый, независимо от физической подготовки. Блогер уточнил, что в рамках этой интервальной тренировки каждое упражнение выполняется в течение 45 секунд, с 15 секундами отдыха между ними. Всего включает пять упражнений, что делает один раунд пятиминутным. Поскольку нужно выполнить как минимум четыре подхода, весь процесс занимает около двадцати минут.

Джампинг Джек

1. Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки опустите вдоль тела.
2. Прыжком разведите ноги в стороны, а руки поднимите над головой.
3. Вернитесь в исходное положение.

Бёрпи

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.
2. Перейдите в упор присев, ладони перед коленями.
3. Затем прыжком перейдите в упор лежа.
4. Снова прыжком вернитесь в присед.
5. Выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

Бег с высоким подниманием колен

1. Встаньте прямо, ноги вместе или немного разведённые.
2. Вытяните предплечья вперёд.
3. Начните бежать на месте, поднимая колени так, чтобы бедра были параллельны полу.

Приседания

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
2. Опуститесь в присед так, чтобы бедра стали параллельны полу.
3. Соедините руки в замок перед грудью.
4. Следите, чтобы колени двигались в том же направлении, что и носки.
5. Вернитесь в исходное положение.

Бег с захлёстом голени

1. Встаньте прямо, ноги вместе или немного разведены.
2. Согните руки, как при беге, или уберите их на пояс.
3. Начните бежать на месте, высоко поднимая пятки, стараясь коснуться ими ягодиц.

Вы сможете регулировать нагрузку интенсивностью и скоростью выполнения упражнений, сообщает Mentoday.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках
Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.