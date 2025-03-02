Накачать грудь и трицепс поможет метод Тайсона: как отжимался легендарный боксёр?

Боксёр Майк Тайсон развил свои мощные способности и физическую силу благодаря упорному труду и грамотным тренировкам.
"Кас Д'Амато и Кевин Руни составляли тренировочный план Железного Майка из боксёрских и силовых упражнений, а также спаррингов. Тайсон часто делал много элементов с собственным весом. Один из них — отжимания с упором в стену. Они и называются "отжимания Майка Тайсона", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".
При выполнении упражнения работают: грудные мышцы; трицепс; передняя головка дельтовидных мышц; пресс; мышцы ног.
Как выполнять?
Упражнение можно делать, как с узкой, так и с широкой постановкой рук.
Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.
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