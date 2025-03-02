Накачать грудь и трицепс поможет метод Тайсона: как отжимался легендарный боксёр?

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Боксёр Майк Тайсон развил свои мощные способности и физическую силу благодаря упорному труду и грамотным тренировкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Майк Тайсон

"Кас Д'Амато и Кевин Руни составляли тренировочный план Железного Майка из боксёрских и силовых упражнений, а также спаррингов. Тайсон часто делал много элементов с собственным весом. Один из них — отжимания с упором в стену. Они и называются "отжимания Майка Тайсона", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

При выполнении упражнения работают: грудные мышцы; трицепс; передняя головка дельтовидных мышц; пресс; мышцы ног.

Как выполнять?

Встаньте спиной к стене. Сделайте упор лежа так, чтобы стопы упирались в стену. Руки должны быть на ширине плеч, тело ровное. Взгляд направьте в пол, удерживая шею прямо на протяжении всего упражнения. Далее более стабильно и жёстко ставим корпус. Для этого опускаем лопатки вниз и сводим их вместе. В пояснице слегка прогибаемся и немного напрягаем мышцы пресса. На вдохе медленно и плавно опускайте корпус тела вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Зафиксируйтесь в нижнем положении на секунду. На выдохе выталкиваете себя вверх, выпрямляя руки в локтях. После плавно отведите таз назад и опуститесь ягодицами на пятки, чтобы занять "позу ребёнка" из йоги.

Упражнение можно делать, как с узкой, так и с широкой постановкой рук.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

