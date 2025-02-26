Низкие температуры растопят жир на теле: как правильно бегать зимой для заметного похудения?

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Фитнес-тренер Инесса Тимошкина считает, что зимой легче набирать вес. Однако пробежки в холодное время года помогут вам похудеть, но нужно знать несколько тонкостей.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

"Бег в холода не так страшен, как кажется, и в целом эффективен для похудения. Но зимние пробежки — очень капризный вариант активности. При правильном подходе вы сможете сжечь достаточно калорий, а если вы не знаете всех тонкостей, тренировка может и не принести желаемого результата", — цитирует "Чемпионат" эксперта.

Тимошкина предупредила, что если раньше вы вообще не бегали, начать занятия зимой непросто — будет тяжко выходить из дома в темноту и холод, а зимний воздух будет казаться непривычно тяжёлым и сбивать дыхание.

В идеале начинать регулярные пробежки лучше в более благоприятных погодных условиях. Зимой организм сжигает больше калорий, чем летом, так как ему приходится тратить энергию ещё и на то, чтобы согреться.

Важно, что на морозе лучше не тренироваться слишком интенсивно, если вы хотите похудеть. Мощные тренировки согревают человека зимой, поэтому дополнительные процессы, сжигающие энергию, не запускаются.

Тренер советует отдать предпочтение лёгкой пробежке или долгой прогулке. От них на морозе эффекта будет больше.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

