Полный отказ от кардио вас шокирует! Как изменится тело за месяц?

Многие фитнес-блогеры и тренеры советуют делать в спорте то, что вам нравится, и не заставлять себя выполнять упражнения, которые не любите. Но можно ли полностью отказаться от кардио?
"Высокоинтенсивные аэробные нагрузки часто вызывают усиление аппетита. Поэтому отказ от них, скорее всего, приведёт к сокращению потребляемых калорий. Еще кардио способствует улучшению сна", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Инессу Тимошкину.
Отказ от бега и прыжков не означает, что нужно забыть о рельефном теле. При работе с весами организм тратит незначительно меньшее количество калорий, чем на аэробных тренировках.
Так, развивая мускулатуру, мы автоматически обеспечиваем себе более эффективное расщепление жиров. Поэтому и без кардио тело будет подтянутым и стройным.
Заменить кардио силовыми тренировками можно, но есть и другие варианты. Добавьте растяжку, пилатес и другие виды нагрузки.
Подытожим! Насильно бегать на дорожке или прыгать со скакалкой необязательно, есть масса других упражнений, которые не относятся к кардио, но будут не менее полезны.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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