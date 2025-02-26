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Это не теннис: сын Андре Агасси и Штеффи Граф делает первые шаги в профессиональном спорте

2:00
Спорт

23-летний Джейден Агасси решил пойти своим путём и выбрал бейсбол, представляя Германию. Это решение было неожиданным, учитывая спортивное наследие его семьи.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Легендарные теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф вместе имеют 30 титулов Большого шлема. Штеффи Граф — семикратная чемпионка Уимблдона, а Андре Агасси выиграл свой первый "серьёзный" титул на травяных кортах в Лондоне.

В детстве Джейден пытался играть в теннис, но не смог достичь больших успехов. Однако бейсбол всегда привлекал его больше, сообщает болгарское издание Gong.

Джейден родился в Неваде, США, но решил выступать за Германию, страну своей матери.

"Имя Агасси тесно связано с теннисом, но моя цель — сделать его известным и в бейсболе", — сказал сын Андре Агасси и Штеффи Граф.

В интервью WKBN News он выразил радость от возможности представлять Германию.

"Я невероятно взволнован. Это мечта, которая была у меня с детства: соревноваться на международном уровне. Я хочу, чтобы моя мать гордилась мной и чтобы я защищал немецкий флаг наилучшим образом", — добавил Джейден Агасси.

Хотя его бейсбольная статистика в колледже была не очень впечатляющей, Джейден Агасси начал демонстрировать потенциал в драфт-лиге Главной лиги бейсбола. В 2024 году он закончил игру с отличным средним показателем пропущенных очков (ERA) 2,96 и 8 июля был назван Игроком недели.

Этим новым путём Джейден Агасси доказывает, что успех не ограничивается одним видом спорта. Несмотря на то, что он происходит из легендарной теннисной семьи, он строит свою собственную карьеру и уже делает первые шаги на пути к большой бейсбольной сцене.

Уточнения

Ште́фани Мари́я «Ште́ффи» Граф (нем. Stefanie Maria "Steffi" Graf; 14 июня 1969, Мангейм) — немецкая теннисистка.

Андре́ Кирк Ага́сси (произносится как [ А н д р э́ ]; англ. Andre Kirk Agassi, род. 29 апреля 1970, Лас-Вегас) — американский профессиональный теннисист и филантроп, победитель восьми турниров серии Большого шлема, олимпийский чемпион.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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