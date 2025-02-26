Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера

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Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы более десяти лет назад во время катания на лыжах. С тех пор информации о его здоровье крайне мало. Недавно семья легендарного гонщика приняла решение, которое может стать важным событием для всех поклонников автоспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Михаэль Шумахер

Первый Ferrari, которым Шумахер владел как частное лицо, будет выставлен на аукцион — F355 GTS 1996 года. Этот автомобиль не просто машина; это символ начала одной из самых ярких эпох в истории Формулы-1, пишет чешское издание Dotyk.

Ferrari F355 GTS был подарен Шумахеру от команды в 1996 году, когда он присоединился к ней. Автомобиль имеет темно-синий цвет Le Mans Blue и роскошный светлый кожаный салон. На спинке водительского сиденья есть личная подпись Михаэля, а также он полностью сертифицирован по программе Ferrari Classiche, что подтверждает его историческую ценность.

Жена Шумахера Коринна сказала, что продажа этого автомобиля — это эмоциональный момент для семьи.

"Это очень эмоциональный момент. Каждая вещь, связанная с карьерой Майкла, имеет для нас огромную сентиментальную ценность, но пришло время отпустить некоторые вещи", — сказала Коринна Шумахер.

Росс Браун, бывший руководитель команды Mercedes и Ferrari, отметил, что Шумахер навсегда изменил Формулу-1. Его подход к гонкам, упорный труд и преданность команде задали новые стандарты в спорте.

Аукцион состоится 4 февраля в Париже. Престижный аукционный дом RM Sotheby's планирует выставить автомобиль на торги без начальной цены, ожидая, что его стоимость достигнет значительных высот.

Хотя продажа этого автомобиля символизирует конец эпохи, имя Шумахера навсегда останется в истории автоспорта. Его сын Мик продолжает семейную традицию, выступая в гонках. Он стремится каждый день становиться лучше, вдохновляясь примером своего отца.

Ferrari F355 GTS — это не просто автомобиль. Это осязаемое воспоминание о времени, когда Шумахер доминировал в Формуле-1, выигрывая пять титулов чемпиона мира подряд и установив рекорд, который до сих пор не побит.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира.

