Если вы готовитесь к марафону или только начинаете бегать, избегая дистанций длиннее 5 км, метод Джеффинга может стать вашим идеальным решением. Эта техника, разработанная олимпийцем Джеффом Гэллоуэем, участником забега на 10 000 метров в 1972 году, основана на чередовании бега и ходьбы. За свою карьеру Гэллоуэй пробежал более 230 марафонов, а его подход помог тысячам спортсменов улучшить результаты, снизить риск травм и сделать тренировки комфортнее.
Джеффинг подходит как новичкам, так и опытным бегунам. Его принцип — структурированные интервалы: короткие периоды бега сменяются восстановительной ходьбой. По словам экспертов, включая Дина Цвека из Total Fitness, такой подход снижает нагрузку на суставы и мышцы, предотвращая переутомление. Уилл Брум, сооснователь Gym Equipment, добавляет, что метод позволяет постепенно увеличивать беговые интервалы, адаптируя нагрузку под индивидуальные цели.
Эксперты рекомендуют подобрать соотношение бега и ходьбы, соответствующее вашему уровню. Например:
Марк Харрис из Mirafit советует начинать с коротких интервалов, постепенно увеличивая время бега. Энди Карр, тренер Snap Fitness, подчёркивает важность техники: прямая спина, короткие шаги, ритмичное дыхание.
Метод адаптируют для велотренировок, занятий на эллипсоиде или степе. Как объясняет Уилл Брум, интервальный подход, аналогичный ВИИТ, улучшает производительность и ускоряет восстановление в любом виде активност
Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Является олимпийской дисциплиной легкоатлетической программы у мужчин с 1896 года, у женщин — с 1984 года.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.