Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маркировка работает: более 143 млн некачественных товаров не попали на полки
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье
Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Позаботьтесь о своих зелёных друзьях: растения, которые обожают душ
Как избавиться от грибка на ногте?
Проверено! Эти домашние рецепты моментально укрепляют волосы и останавливают их выпадение
В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок

Если Путин позвонит: глава МОК Себастьян Коу о возвращении России в мировой спорт

1:17
Спорт

Глава World Athletics и один из кандидатов на пост президента МОК, Себастьян Коу, высказался о перспективах возвращения российских спортсменов на международные соревнования. По его словам, это возможно только при достижении мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает EADaily.

Лёгкая атлетика
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёгкая атлетика

"Конечно, возьму трубку, если позвонит Путин"

Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке президента РФ Владимира Путина, Коу отметил, что он готов вести диалог. "Вы бы тоже взяли", — заявил он.

МОК и США: может ли Трамп повлиять на выборы?

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Дональд Трамп не сможет оказать прямое влияние на выборы главы МОК. Однако его позиция может косвенно повлиять на выбор кандидата, который сможет гарантировать сотрудничество с американскими спонсорами.

Россияне смогут выступать на ЧЕ-2025 по бодибилдингу с флагом

Несмотря на ограничения в других видах спорта, Федерация бодибилдинга России подтвердила, что наши спортсмены смогут выступать под национальным флагом и гимном. Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 5 мая в Испании, и сборная России уже сформирована.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваше лицо скажет спасибо: правильный вечерний уход, который омолодит кожу
Красота и стиль
Ваше лицо скажет спасибо: правильный вечерний уход, который омолодит кожу Аудио 
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение!
Красота и стиль
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение! Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Если Путин позвонит: глава МОК Себастьян Коу о возвращении России в мировой спорт
Маркировка работает: более 143 млн некачественных товаров не попали на полки
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье
Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Позаботьтесь о своих зелёных друзьях: растения, которые обожают душ
Как избавиться от грибка на ногте?
Проверено! Эти домашние рецепты моментально укрепляют волосы и останавливают их выпадение
В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.