Глава World Athletics и один из кандидатов на пост президента МОК, Себастьян Коу, высказался о перспективах возвращения российских спортсменов на международные соревнования. По его словам, это возможно только при достижении мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает EADaily.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке президента РФ Владимира Путина, Коу отметил, что он готов вести диалог. "Вы бы тоже взяли", — заявил он.
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Дональд Трамп не сможет оказать прямое влияние на выборы главы МОК. Однако его позиция может косвенно повлиять на выбор кандидата, который сможет гарантировать сотрудничество с американскими спонсорами.
Несмотря на ограничения в других видах спорта, Федерация бодибилдинга России подтвердила, что наши спортсмены смогут выступать под национальным флагом и гимном. Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 5 мая в Испании, и сборная России уже сформирована.
Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.