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Волейболистка Сабина Алтынбекова жестко высказалась о казахстанском спорте

1:06
Спорт

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, выступающая за индонезийский клуб Yogya Falcons, высказалась о причинах своего переезда. По её словам, в Казахстане молодые спортсмены не получают должной поддержки, а критика в СМИ делает ситуацию ещё хуже.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

Алтынбекова заявила, что казахстанские СМИ пишут о ней только в негативном ключе, тогда как зарубежные издания стараются подчеркивать достижения спортсменов. Она отметила, что в комментариях читатели часто унижают и осуждают своих же соотечественников.

Спортсменка сравнила отношение к себе в разных странах. В Индонезии она получила гораздо больше поддержки, чем в Казахстане. "Спасибо, Индонезия! Я люблю тебя", — написала Алтынбекова.

Алтынбекова не планирует возвращаться в Казахстан, так как там спортсменов не ценят и не поддерживают. Её история подтверждает, что многие молодые таланты уезжают за границу, где к ним относятся лучше.

Уточнения

Волейбо́л (англ. volleyball от volley — "удар с лёту" и ball — "мяч") — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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