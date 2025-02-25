Я отказалась от планки в пользу зомби-приседаний! Вот что случилось с моим телом

Зомби-приседания — упражнение не для слабонервных. Чтобы узнать, насколько они эффективны, я добавила их к своим тренировкам на неделю и почувствовала разницу в прессе.
Это более продвинутое упражнение на кор, поэтому, если вы новичок или возвращаетесь к тренировкам после травмы или беременности, всегда полезно заранее проконсультироваться с персональным тренером перед выполнением новых упражнений.
Зомби-приседания — это продвинутая вариация традиционных приседаний. Главное — двигаться медленно и подконтрольно.
Вам понадобится дополнительный вес, либо блин в спортзале, либо одна из лучших регулируемых гантелей или гирь.
Техника выполнения:
При добавлении гантели, независимо от веса, вашему корпусу приходится работать усерднее, чтобы преодолеть дополнительное сопротивление. Если на следующий день у вас болит спина, это также признак того, что вес был не совсем правильным.
Зо́мби (англ. zombie, гаит. креол. zonbi, северный мбунду nzumbe) — мистический архетипический персонаж современной массовой культуры.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.