Я отказалась от планки в пользу зомби-приседаний! Вот что случилось с моим телом

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зомби-приседания — упражнение не для слабонервных. Чтобы узнать, насколько они эффективны, я добавила их к своим тренировкам на неделю и почувствовала разницу в прессе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приседания

Это более продвинутое упражнение на кор, поэтому, если вы новичок или возвращаетесь к тренировкам после травмы или беременности, всегда полезно заранее проконсультироваться с персональным тренером перед выполнением новых упражнений.

Зомби-приседания — это продвинутая вариация традиционных приседаний. Главное — двигаться медленно и подконтрольно.

Вам понадобится дополнительный вес, либо блин в спортзале, либо одна из лучших регулируемых гантелей или гирь.

Техника выполнения:

Лягте на пол, вытянув ноги, и держите гантель обеими руками, вытянув руки над головой.

Двигаясь медленно и контролируя, оторвите спину от коврика, по одному позвонку за раз, удерживая руки прямыми, держа вес над собой.

Используйте корпус, чтобы подняться в положение сидя, вытянув ноги и подняв руки над головой, удерживая вес.

Если вы хотите дополнительное косое испытание, поверните туловище в одну сторону, а затем в другую в верхней части этого движения.

Выполните упражнение в обратном порядке, двигаясь медленно и контролируя, когда вы опускаетесь обратно на пол. Это одно повторение.

При добавлении гантели, независимо от веса, вашему корпусу приходится работать усерднее, чтобы преодолеть дополнительное сопротивление. Если на следующий день у вас болит спина, это также признак того, что вес был не совсем правильным.

Уточнения

Зо́мби (англ. zombie, гаит. креол. zonbi, северный мбунду nzumbe) — мистический архетипический персонаж современной массовой культуры.

