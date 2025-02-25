Как после 50 лет без особых усилий укрепить мышцы и развить гибкость? Вам поможет ретро-ходьба

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нетрадиционный стиль ходьбы задом наперед, известный как ретро-ходьба, поможет улучшить равновесие, укрепить мышцы и даже повысить когнитивные функции.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба спиной вперед не является чем-то новым — в Китае она практикуется уже много веков как часть традиционных упражнений. В наше время его используют спортсмены и тренеры для повышения производительности, а теперь ученые рассказали о его скрытых преимуществах.

В отличие от ходьбы вперед, при которой нагрузка в первую очередь приходится на лодыжки, ходьба назад переносит нагрузку на бедра и колени, тем самым активируя другую группу мышц.

"Я считаю, что самое большое преимущество ходьбы задом наперед на беговой дорожке — это возможность изменить механическую нагрузку на тело и заставить мозг и систему равновесия выполнить новую задачу", — объясняет Николь Хаас, ортопед из Колорадо.

По словам Джанет Дюфек, профессора кинезиологии в Университете Невады, ходьба задом наперед может улучшить гибкость спины и подколенных сухожилий, облегчить боль и повысить устойчивость.

"Вот почему её часто используют в программах физиотерапии и реабилитации", — добавил он.

По данным Американского колледжа спортивной медицины, ходьба назад сжигает на 40 процентов больше калорий, чем ходьба вперед.

"Проще говоря…если вы хотите получить убийственную тренировку ягодичных мышц и подколенных сухожилий, попробуйте толкать санки с прикрепленным ремнем и просто пройти 10-15 метров назад. Вы не будете разочарованы", — рекомендует Дейн Маккиббен Райс, директор клиники спортивных травм Validus в Лондоне.

Этот метод может быть полезен и людям, страдающим артритом или болями в суставах.

Регулярное включение ходьбы назад в физиотерапию значительно уменьшает боль и улучшает подвижность у пациентов с остеоартритом коленного сустава.

Если вы хотите попробовать этот метод, вам следует быть осторожными в вопросах безопасности. Лучше всего начинать с беговой дорожки или попросить кого-то направлять вас, чтобы не споткнуться.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

