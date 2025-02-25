Как после 50 лет без особых усилий укрепить мышцы и развить гибкость? Вам поможет ретро-ходьба

Нетрадиционный стиль ходьбы задом наперед, известный как ретро-ходьба, поможет улучшить равновесие, укрепить мышцы и даже повысить когнитивные функции.
Ходьба спиной вперед не является чем-то новым — в Китае она практикуется уже много веков как часть традиционных упражнений. В наше время его используют спортсмены и тренеры для повышения производительности, а теперь ученые рассказали о его скрытых преимуществах.
В отличие от ходьбы вперед, при которой нагрузка в первую очередь приходится на лодыжки, ходьба назад переносит нагрузку на бедра и колени, тем самым активируя другую группу мышц.
"Я считаю, что самое большое преимущество ходьбы задом наперед на беговой дорожке — это возможность изменить механическую нагрузку на тело и заставить мозг и систему равновесия выполнить новую задачу", — объясняет Николь Хаас, ортопед из Колорадо.
По словам Джанет Дюфек, профессора кинезиологии в Университете Невады, ходьба задом наперед может улучшить гибкость спины и подколенных сухожилий, облегчить боль и повысить устойчивость.
"Вот почему её часто используют в программах физиотерапии и реабилитации", — добавил он.
По данным Американского колледжа спортивной медицины, ходьба назад сжигает на 40 процентов больше калорий, чем ходьба вперед.
"Проще говоря…если вы хотите получить убийственную тренировку ягодичных мышц и подколенных сухожилий, попробуйте толкать санки с прикрепленным ремнем и просто пройти 10-15 метров назад. Вы не будете разочарованы", — рекомендует Дейн Маккиббен Райс, директор клиники спортивных травм Validus в Лондоне.
Этот метод может быть полезен и людям, страдающим артритом или болями в суставах.
Регулярное включение ходьбы назад в физиотерапию значительно уменьшает боль и улучшает подвижность у пациентов с остеоартритом коленного сустава.
Если вы хотите попробовать этот метод, вам следует быть осторожными в вопросах безопасности. Лучше всего начинать с беговой дорожки или попросить кого-то направлять вас, чтобы не споткнуться.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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