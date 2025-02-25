Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле

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Фитнес-тренер Александр Карпов поделился мнением о том, почему некоторые люди могут испытывать дискомфорт даже при выполнении самых простых приседаний.

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Карпов отметил, что это упражнение противопоказано тем, кто получил рекомендации врача не выполнять приседания. Он добавил, что если человек чувствует дискомфорт, это может быть связано с неправильной техникой выполнения, слишком большим весом, недостаточной разминкой или сочетанием всех этих факторов.

Тренер также добавил, что классические приседания являются одним из самых эффективных упражнений для тренировки мышц бедер и ягодиц. Они активируют большое количество мышечных волокон и вносят вклад в улучшение общей физической формы. Кроме того, приседания помогают укрепить связки и суставы, улучшить координацию и повысить выносливость. Для достижения максимального эффекта важно правильно выполнять технику и постепенно увеличивать нагрузку, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

