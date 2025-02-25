Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле

Фитнес-тренер Александр Карпов поделился мнением о том, почему некоторые люди могут испытывать дискомфорт даже при выполнении самых простых приседаний.
Карпов отметил, что это упражнение противопоказано тем, кто получил рекомендации врача не выполнять приседания. Он добавил, что если человек чувствует дискомфорт, это может быть связано с неправильной техникой выполнения, слишком большим весом, недостаточной разминкой или сочетанием всех этих факторов.
Тренер также добавил, что классические приседания являются одним из самых эффективных упражнений для тренировки мышц бедер и ягодиц. Они активируют большое количество мышечных волокон и вносят вклад в улучшение общей физической формы. Кроме того, приседания помогают укрепить связки и суставы, улучшить координацию и повысить выносливость. Для достижения максимального эффекта важно правильно выполнять технику и постепенно увеличивать нагрузку, сообщает "Спорт-Экспресс".
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