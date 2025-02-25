Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Катя Кабак рассказала о неожиданной реакции пятилетней дочери на развод родителей
Шелушащаяся кутикула? Эти простые шаги помогут восстановить кожу
Эти помидоры съедают прямо с куста — лучшие сорта черри, от которых невозможно оторваться
Готовим сад к весне: избегаем фатальных ошибок в последний месяц зимы
Санкции отменяются? США могут снять санкции с России в ближайшем будущем
Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево
Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор
Установил дверь не так — заплати! Штрафы за неправильные двери в домах
Параллельный импорт дешевле: стоит ли ждать возвращения Samsung в Россию?

Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле

1:04
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов поделился мнением о том, почему некоторые люди могут испытывать дискомфорт даже при выполнении самых простых приседаний.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Карпов отметил, что это упражнение противопоказано тем, кто получил рекомендации врача не выполнять приседания. Он добавил, что если человек чувствует дискомфорт, это может быть связано с неправильной техникой выполнения, слишком большим весом, недостаточной разминкой или сочетанием всех этих факторов.

Тренер также добавил, что классические приседания являются одним из самых эффективных упражнений для тренировки мышц бедер и ягодиц. Они активируют большое количество мышечных волокон и вносят вклад в улучшение общей физической формы. Кроме того, приседания помогают укрепить связки и суставы, улучшить координацию и повысить выносливость. Для достижения максимального эффекта важно правильно выполнять технику и постепенно увеличивать нагрузку, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Это поведение мышей сбивает с толку: почему они пытаются оживить сородичей? Игорь Буккер Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Последние материалы
Санкции отменяются? США могут снять санкции с России в ближайшем будущем
Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево
Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле
Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор
Установил дверь не так — заплати! Штрафы за неправильные двери в домах
Параллельный импорт дешевле: стоит ли ждать возвращения Samsung в Россию?
Бренд Kia возвращается? Корейцы набирают персонал в России
Постное блюдо, которое даже мясоеды уплетают за обе щеки: готовим стручковую фасоль
Три причины, по которым седаны продолжают лидировать в России
Когда инспектор заглядывает в багажник, но не находит ничего интересного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.