Секрет бодрости раскрыт: эти 3 упражнения заменят чашку кофе

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3:20
Спорт

Начинать день с утренней тренировки может показаться сложной задачей, особенно если у вас насыщенный график. Однако даже десятиминутная зарядка приносит значительные выгоды для здоровья. Вот пять причин, почему стоит попробовать утренние тренировки.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

Меньше отвлекающих факторов  

Если ваш день насыщен делами, занятия вечером могут оказаться в стороне. Лучше сделать небольшую зарядку сразу после пробуждения. Это простой способ включить физическую активность в вашу рутину и сохранить ее на долгосрочную перспективу.

Больше энергии  

Уровень энергии обычно снижается к вечеру, и даже короткие тренировки могут показаться изнурительными. Утром вы полны сил, что позволит вам извлечь максимальную пользу из вашей зарядки.

Здоровый выбор питания  

Энергия, полученная от утренней тренировки, способствует правильному питанию. Когда вы занимаетесь спортом, здоровый завтрак становится обычным делом, и вероятность выбора полезной пищи в течение дня значительно возрастает.

Повышенная концентрация внимания  

Упражнения помогают повысить уровень энергии и снизить усталость. Когда вы увеличиваете свою физическую активность, кислород активно поступает в сердце и легкие, улучшая работу сердечно-сосудистой системы и общую выносливость. Регулярные утренние тренировки подарят вам постоянный прилив энергии на весь день.

Улучшение настроения  

Физическая активность — это эффективный способ снизить стресс и выделить эндорфины, известные как гормоны счастья. Начав день с тренировки, вы настроитесь на позитивный лад.

Достаточно ли 10 минут?  

10 минут тренировок могут существенно улучшить ваше здоровье и физическую форму, особенно если вы только начинаете заниматься спортом. В такие загруженные дни короткая утренняя зарядка станет отличным решением.

3 упражнения для каждого утра

Приседания с махами  

1. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки сложены перед грудью. 
2. Сядьте в присед, чтобы бедра были параллельны полу. 
3. Вернитесь в исходное положение и сделайте мах правой ногой вправо. 
4. Снова опуститесь в присед, затем встаньте и сделайте мах левой ногой влево.

Обратные скручивания  

1. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях и подняты вверх. 
2. Уберите руки за голову. 
3. Подтяните колени к груди и немного поднимите таз. 
4. Вернитесь в исходное положение.

Отжимания  

1. Встаньте в упор лежа на прямых руках. 
2. Выпрямите тело, ладони под плечами. 
3. Согните локти и опуститесь грудью к полу. 
4. Вернитесь в исходное положение.

Эти упражнения можно адаптировать под ваши физические возможности. Выбирайте количество подходов и повторений на свое усмотрение. Такой комплекс поможет размяться и улучшить циркуляцию крови.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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