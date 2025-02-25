Забудьте о сутулости: эксперт показала 3 упражнения, которые спасут спину

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Фитнес-тренер Юлия Гуляева поделилась эффективными упражнениями для осанки, которые помогут укрепить спину.

Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка

Первое упражнение — Hip hinge. Встаньте, поставив стопы на ширину таза, слегка согните колени, опустите плечи и лопатки, голову держите ровно. Наклонитесь вперед, вытягивая руки вперед, при этом спина остается прямой, макушка тянется вперед, а копчик назад. На выдохе подтяните левый локоть к ребрам, напрягая мышцы спины, затем на вдохе вытяните левую руку вперед и повторите движение другой рукой.

Далее тренер рекомендует упражнение "плавание". Встаньте на четвереньки, спина прямая, живот подтянут. На вдохе вытяните левую руку вперед, одновременно отводя назад правую ногу, удерживая корпус неподвижным. На выдохе вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Главное — концентрироваться на вытяжении, а не на подъёме конечностей, пишет Buro 24/7.

Завершает комплекс упражнение "замок" в положении лёжа. Лягте на живот, вытяните руки вперёд, подтяните живот и немного подкрутите таз. На выдохе поднимите руки и грудь, затем согните правую руку, а левую заведите за спину, будто пытаетесь сцепить пальцы. На вдохе раскройте руки в стороны и на выдохе повторите на другую сторону.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

