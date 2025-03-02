Фитнес из 70-х годов: эти тренировки помогут скинуть лишний вес за месяц!

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Одно из популярных направлений тренировок для похудения — аэробика, когда нужно циклично выполнять упражнения с относительно высоким пульсом.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 2.5 Аэробика

Чтобы похудеть от таких тренировок, важен не выбор движений, а учёт пульса и продолжительности занятий. Чем интенсивнее и активнее вы двигаетесь — тем выше количество ударов в минуту, а значит, и эффективнее процесс жиросжигания, пишет "Чемпионат".

Популярные упражнения:

Классические приседания

Встаньте прямо, ноги расставьте чуть шире плеч и слегка согните в коленных суставах. Руки опустите вдоль тела или поставьте на пояс. Спина сохраняет прямое положение, лопатки сведены, плечи расправлены. Подбородок параллелен полу или чуть выше, взгляд направьте перед собой.

На выдохе присядьте до горизонтального положения бёдер, угол в коленных суставах должен составлять примерно 90°. Движение выполняется за счёт отведения таза назад.

На вдохе выпрямите ноги и вернитесь в исходное положение.

Приседания "Плие"

Встаньте прямо и разведите стопы как можно шире, пятку слегка толкните вперёд, а носки разведены в стороны под углом 45º. Зафиксируйте корпус прямо, плечи расправьте. Живот втянут, а ягодицы сжаты. Руки можно держать на боках или вытянутыми перед собой. Колени слегка согните.

На вдохе сгибайте коленные суставы и опускайте таз вниз. Бёдра должны быть параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и почувствуйте напряжение и растяжение мышц.

На выдохе вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги.

Выполнить необходимо 12-20 раз.

Тяга одной гантели в наклоне

Левую ногу выставьте вперёд и согните в колене, правую уприте в пол и вытяните.

Наклоните корпус вперёд и упритесь рукой в бедро левой ноги. В другую руку возьмите гантель.

На выдохе подтяните руку с гантелью к низу живота, сгибая её в локте. Локоть направлен назад.

Опустите руку обратно. Повторите движение 10-15 раз и поменяйте сторону.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

