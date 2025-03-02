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Фитнес из 70-х годов: эти тренировки помогут скинуть лишний вес за месяц!

2:25
Спорт

Одно из популярных направлений тренировок для похудения — аэробика, когда нужно циклично выполнять упражнения с относительно высоким пульсом.

Аэробика
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 2.5
Аэробика

Чтобы похудеть от таких тренировок, важен не выбор движений, а учёт пульса и продолжительности занятий. Чем интенсивнее и активнее вы двигаетесь — тем выше количество ударов в минуту, а значит, и эффективнее процесс жиросжигания, пишет "Чемпионат".

Популярные упражнения:

Классические приседания

  • Встаньте прямо, ноги расставьте чуть шире плеч и слегка согните в коленных суставах. Руки опустите вдоль тела или поставьте на пояс. Спина сохраняет прямое положение, лопатки сведены, плечи расправлены. Подбородок параллелен полу или чуть выше, взгляд направьте перед собой.
  • На выдохе присядьте до горизонтального положения бёдер, угол в коленных суставах должен составлять примерно 90°. Движение выполняется за счёт отведения таза назад.
  • На вдохе выпрямите ноги и вернитесь в исходное положение.

Приседания "Плие"

  • Встаньте прямо и разведите стопы как можно шире, пятку слегка толкните вперёд, а носки разведены в стороны под углом 45º. Зафиксируйте корпус прямо, плечи расправьте. Живот втянут, а ягодицы сжаты. Руки можно держать на боках или вытянутыми перед собой. Колени слегка согните.
  • На вдохе сгибайте коленные суставы и опускайте таз вниз. Бёдра должны быть параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и почувствуйте напряжение и растяжение мышц.
  • На выдохе вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги.
  • Выполнить необходимо 12-20 раз.

Тяга одной гантели в наклоне

  • Левую ногу выставьте вперёд и согните в колене, правую уприте в пол и вытяните.
  • Наклоните корпус вперёд и упритесь рукой в бедро левой ноги. В другую руку возьмите гантель.
  • На выдохе подтяните руку с гантелью к низу живота, сгибая её в локте. Локоть направлен назад.
  • Опустите руку обратно. Повторите движение 10-15 раз и поменяйте сторону.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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