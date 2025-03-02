Волшебная методика для лёгкого похудения за месяц: её придумала спортсменка из США

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Специалист по фитнесу Кэллан Пинкни создала методику тренировок, нескромно назвав её своим именем. Она писала книги и делала видеоуроки по калланетике. Что это за волшебные тренировки?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

"Основное преимущество калланетики заключается в том, что она подходит людям всех возрастов и разного уровня физической подготовки. Занятия не требуют специального оборудования. Всё, что нужно для занятий этим видом физической активности, — коврик и немного свободного места", — цитирует "Чемпионат" фитнес-эксперта Янину Колпакову.

Калланетика — это выполнение статических поз, каждую из которых нужно удерживать в течение 25-100 счётов. Перед тренировкой нужно выполнить разминку.

Затем идёт основная часть тренировки:

Скручивания

Лягте на спину, ноги согните в коленях и сведите вместе, стопы прижаты к поверхности, руки расположены вдоль туловища.

Возьмитесь руками за внутреннюю поверхность бёдер и разведите локти в стороны.

Округлите верхнюю часть туловища так, чтобы нос был направлен внутрь грудной клетки.

Вытяните руки вдоль туловища, параллельно поверхности и медленно выполните движение руками вперёд-назад. Расслабьте всё тело, напрягаются только мышцы живота.

Сведение лопаток

Расставьте ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, и колени слегка согнуты, опираемся на пятки. Таз не двигаем, поясница должна быть ровной.

Медленно отводим плечи назад и немного вниз, выталкиваем грудную клетку вперёд, поддерживая напряжение между лопатками. Важно ощутить напряжение в каждой мышце.

Затем легко отведите руки в стороны, поворачивайте ладони вверх и делайте пружинистые движения, сводя лопатки на протяжении 10-15 секунд.

Ягодичный мостик на мяче

Вам понадобятся мяч для пилатеса. Лягте, согните ноги, под обе стопы положите мяч.

Поднимите таз как можно выше. Удерживайте корпус ровным, ягодицы максимально напрягите.

Затем опустите таз вниз и повторите движение.

Подъём ноги назад

Встаньте на четвереньки, колени — под тазом, кисти рук — под плечами Положите мяч между голенью и бедром одной ноги, зажмите его.

Выполните подъём ноги вверх, затем опустите вниз. Повторите на обе стороны.

Уточнения

Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и возникших моментов.

