Волшебная методика для лёгкого похудения за месяц: её придумала спортсменка из США

Специалист по фитнесу Кэллан Пинкни создала методику тренировок, нескромно назвав её своим именем. Она писала книги и делала видеоуроки по калланетике. Что это за волшебные тренировки?
"Основное преимущество калланетики заключается в том, что она подходит людям всех возрастов и разного уровня физической подготовки. Занятия не требуют специального оборудования. Всё, что нужно для занятий этим видом физической активности, — коврик и немного свободного места", — цитирует "Чемпионат" фитнес-эксперта Янину Колпакову.
Калланетика — это выполнение статических поз, каждую из которых нужно удерживать в течение 25-100 счётов. Перед тренировкой нужно выполнить разминку.
Затем идёт основная часть тренировки:
Лягте на спину, ноги согните в коленях и сведите вместе, стопы прижаты к поверхности, руки расположены вдоль туловища.
Возьмитесь руками за внутреннюю поверхность бёдер и разведите локти в стороны.
Округлите верхнюю часть туловища так, чтобы нос был направлен внутрь грудной клетки.
Вытяните руки вдоль туловища, параллельно поверхности и медленно выполните движение руками вперёд-назад. Расслабьте всё тело, напрягаются только мышцы живота.
Расставьте ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, и колени слегка согнуты, опираемся на пятки. Таз не двигаем, поясница должна быть ровной.
Медленно отводим плечи назад и немного вниз, выталкиваем грудную клетку вперёд, поддерживая напряжение между лопатками. Важно ощутить напряжение в каждой мышце.
Затем легко отведите руки в стороны, поворачивайте ладони вверх и делайте пружинистые движения, сводя лопатки на протяжении 10-15 секунд.
Вам понадобятся мяч для пилатеса. Лягте, согните ноги, под обе стопы положите мяч.
Поднимите таз как можно выше. Удерживайте корпус ровным, ягодицы максимально напрягите.
Затем опустите таз вниз и повторите движение.
Встаньте на четвереньки, колени — под тазом, кисти рук — под плечами Положите мяч между голенью и бедром одной ноги, зажмите его.
Выполните подъём ноги вверх, затем опустите вниз. Повторите на обе стороны.
Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и возникших моментов.
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