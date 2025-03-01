Постройней за 2 недели! Этот вид фитнеса покорят весь мир

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Спорт

Зумба поможет держать тело в тонусе и при этом танцевать под зажигательные латиноамериканские ритмы.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

Это направление фитнеса включает элементы популярных латинских, европейских, азиатских, американских танцев — от хип-хопа до фламенко. Все ваши мышцы будут гореть!

"Зумба позволяет совершенствовать тело, способствует тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной систем, жиросжиганию, улучшает настроение", — цитирует "Чемпионат" декана Колледжа Фитнеса Марину Плеханову.

Она добавила, что регулярные занятия зумбой помогут улучшить осанку, развить координацию и гибкость. Суставы станут подвижнее, а спазмы в мускулах уйдут.

Уточнения

Зумба (Zumba) — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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